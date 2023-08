Le tuyau de la semaine: American Financial Group

Même si elle dépend évidemment des résultats, la distribution des excédents de capitaux est un des fers de lance de la stratégie d’AFG. L’entreprise verse chaque année, depuis plusieurs années, un dividende spécial au moins.

En termes de politique de dividendes, American Financial Group sort résolument de l’ordinaire. L’histoire du holding actif dans l’assurance et les services financiers remonte à 1959, lorsque Carl Lindner, ses frères et son partenaire commercial William Williams fondent American Financial Corporation. L’entreprise se concentre surtout sur l’acquisition et la gestion de petits assureurs. Elle entre en Bourse de New York en 1971 et se rebaptise en 1986 American Financial Group (AFG), pour mieux refléter la diversification de ses activités (dont l’extension à l’immobilier, pôle dont elle se défera plus tard). En acquérant, en 2006, Great American Insurance Group, né en 1872 et spécialisé dans l’IARD (assurances dommages), AFG a visé dans le mille, puisque la branche est le fleuron de l’entreprise actuelle. Peu de temps après, AFG distribuait une part importante de ses revenus, en versant un dividende spécial de 14 dollars par action (ce qui est énorme) et en rachetant 5 millions de ses propres actions.

Codirigée par Carl Lindner III et S. Craig Lindner, ses principaux actionnaires, l’actuelle AFG ne s’occupe que d’IARD spécialisé. Elle génère chaque année un excédent de capital substantiel, dont elle distribue une large part aux actionnaires. Même s’il dépend évidemment des résultats (les nombreuses catastrophes naturelles de ces dernières années, par exemple, ont marqué le secteur, contraint notamment de relever ses primes et de resserrer ses conditions de réassurance), le versement des excédents de capitaux est un des fers de lance de la stratégie d’AFG. Dont le titre est, pour l’investisseur en actions à dividendes, le produit idéal. Son assise financière permet de surcroît au groupe d’assurer sa croissance organique et d’investir dans des start-up. Mais ce sont surtout les dividendes spéciaux, qui viennent plusieurs fois par an grossir le dividende ordinaire, lui-même en croissance constante, qui justifient la présente recommandation.

Le dividende a augmenté pour la 17e année consécutive l’an dernier. Sa croissance annuelle moyenne en cinq ans (jusqu’à la fin de 2022) est supérieure à 12%. Durant cette période, 5,43 milliards de dollars ont été distribués, sous la forme de dividendes et de rachats d’actions. AFG accélère ses rachats lorsque le cours de Bourse est à la baisse (2020 et début 2021), et paie un dividende spécial quand il est très haut (2022). Un dividende spécial au moins a été systématiquement versé ces dernières années. En 2022, les actionnaires en ont reçu trois, pour un total de 12 dollars par action (rendement: 10,5%), venus s’ajouter au dividende annuel de 2,52 dollars. AFG, dont le cours est orienté à la baisse cette année, n’a jusqu’à présent versé qu’un dividende spécial, de 4 dollars. Soit, avec le dividende ordinaire, un rendement de 5,7%.

Après avoir battu des records en 2022, l’action se porte donc plutôt mal: malgré une croissance de 10% de l’encaissement et un rendement des capitaux propres de 18,2%, les chiffres du 2e trimestre ont déçu; il faut dire que l’envolée des coûts et la multiplication des catastrophes naturelles depuis janvier ont incité la direction à faire passer le bénéfice prévisionnel de 11-12 dollars à 10,15-11,15 dollars par action.

Conclusion

AFG devrait achever l’exercice sur une croissance de plus de 10% de son chiffre d’affaires (CA) et pouvoir s’attendre, pour les années qui viennent, grâce notamment à son pouvoir de fixation des prix, à une appréciable croissance de son CA et de ses bénéfices. La dépréciation de l’action ouvre une fenêtre d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 112,39 dollars

Ticker: AFG US

Code ISIN: US0259321042

Marché: NYSE

Capit. boursière: 9,71 milliards USD

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 10,5

Perf. cours sur 12 mois: -16%

Perf. cours depuis le 01/01: -20%

Rendement du dividende: 5,7%