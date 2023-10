Le tuyau de la semaine: Albemarle

De plus en plus d’Etats ont décidé de passer au tout électrique: le cours du lithium, élément qui intervient dans la fabrication des batteries, devrait donc finir par remonter en flèche.

L’américain Albemarle développe et produit des spécialités chimiques utilisées dans des matériaux de pointe. Il emploie plus de 7.000 personnes et dessert une clientèle répartie entre une centaine de pays. Il est le premier producteur de lithium au monde: l’accélération de la demande de véhicules électriques renforce dès lors naturellement sa position.

Quand les taux d’intérêt remontent, examiner l’endettement des entreprises est particulièrement important. Avec un ratio d’endettement de 0,6, Albemarle n’inquiète guère. Cette firme stable, qui croît au fil de tous les cycles économiques, augmente son dividende chaque année depuis 29 ans, ce qui démontre sa stabilité financière et l’efficacité de son exploitation et de sa stratégie.

Depuis le sommet atteint il y a près de deux ans, son action a chuté de plus de 50%, exactement comme l’a fait simultanément le cours du lithium. La correction a donc bien plus à voir avec celle du lithium qu’avec l’entreprise elle-même. L’engouement pour les véhicules électriques semble être parvenu à un sommet. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine et plusieurs pays européens, entre autres, ont réduit ou supprimé les subventions en leur faveur, à telle enseigne que l’offre de lithium a fini par dépasser la demande. Ceci dit, de plus en plus d’Etats ont quant à eux décidé de passer au tout électrique: ce n’est donc en principe qu’une question de temps avant que le cours du lithium ne remonte en flèche. Albemarle pense même pouvoir augmenter le chiffre d’affaires de son activité lithium de 20-30% par an ces cinq prochaines années.

Le Chili, qui possède les plus grandes réserves de lithium au monde (bien que la production la plus importante soit le fait de l’Australie) a annoncé en avril sa décision de nationaliser son industrie du lithium, pour stimuler son économie et protéger son environnement. L’action Albemarle s’est alors écroulée, mais le gouvernement a rapidement précisé que les accords conclus avec le groupe seraient honorés. Contrairement aux entreprises du secteur du cuivre, qui bénéficient là-bas de concessions illimitées, Albemarle était déjà soumise à de stricts quotas de production. Son contrat pourrait ne pas être renouvelé en 2043. Le Chili a un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, qui lui permet de bénéficier du programme destiné à financer la transition énergétique décidé par Joe Biden.

La direction ne semble toutefois pas voir de risque dans le Chili, qu’elle n’a pas évoqué lors de la conférence téléphonique avec les analystes de début août, et au sujet duquel les analystes ne l’ont pas interrogée. Une seule question a porté sur les tensions géopolitiques constatées entre l’Australie et la Chine (le groupe expédie beaucoup de lithium de l’une vers l’autre): là non plus, la direction n’est pas préoccupée, car la demande chinoise est vigoureuse. Les incertitudes ont néanmoins vraisemblablement pesé sur la valorisation d’Albemarle, dont le ratio cours/bénéfice s’établit à 5 sur la base des bénéfices des quatre derniers trimestres, et à 7 sur celle des bénéfices probables des quatre prochains trimestres. C’est dérisoire.

Conclusion

Les marchés sont très agités depuis quelques semaines et le cours d’Albemarle est clairement orienté à la baisse. L’expérience montre que les actions qui ont déjà brutalement chuté sont souvent touchées une deuxième fois quand les marchés sont d’humeur morose: ce fut effectivement le cas, récemment, pour celle d’Albemarle. Au cours actuel, nous recommandons de l’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 155,65 dollars

Ticker: ALB US

Code ISIN: US0126531013

Marché: NYSE

Capit. boursière: 20 milliards USD

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -32%

Perf. cours depuis le 01/01: -35%

Rendement du dividende: 0,9%