Le pétrole cher, une aubaine pour Chevron

Persuadés que Chevron peut surperformer le marché sur les six à 12 prochains mois, nous recommandons l’achat du titre.

L’économie chinoise se redresse plus rapidement que la conjoncture ne ralentit en Europe et aux Etats-Unis, si bien que le scénario du crash économique nous paraît écarté. Par conséquent, la demande de pétrole est vouée à augmenter au cours de cette année.

Chevron a récemment fait part de son intention d’augmenter sa production de pétrole de 3% par an au cours des cinq prochaines années; la compagnie pétrolière est parfaitement positionnée pour profiter de cette croissance attendue de l’économie mondiale, puisque le prix du baril de brut est fortement corrélé à la vigueur de la conjoncture. Chevron fait donc partie des majors les plus attrayantes.

Et si la crise bancaire qui a commencé aux Etats-Unis avant de se propager à l’Europe devait finalement plonger l’économie mondiale en récession, le risque de baisse de l’action serait beaucoup plus faible que lors des récessions précédentes, car le gouvernement américain a, en 2022, retiré des centaines de millions de barils de pétrole des réserves stratégiques pour faire baisser les prix. L’administration de Joe Biden a indiqué qu’elle achèterait du pétrole à un prix inférieur ou égal à 67 dollars le baril (WTI) pour reconstituer les réserves stratégiques, ce qui est essentiel pour éviter une trop forte vulnérabilité de l’économie américaine en cas de catastrophe naturelle, à l’image de l’ouragan Katrina qui avait dévasté le pays en 2005. Notons que ce plancher est proche du cours actuel du brut.

Conclusion

Le titre Chevron a cédé près de 20% sous l’effet de la crise bancaire, les opérateurs craignant un resserrement du crédit et donc, une récession. Constatant, à l’inverse, le redressement de l’économie mondiale et la nécessité de reconstituer les stocks stratégiques américains, nous sommes persuadés que Chevron peut surperformer le marché sur les six à 12 prochains mois.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 169,38 dollars

Ticker: CVX US

Code ISIN: US1667641005

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 319,5 milliards USD

C/B 2022: 8

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +2%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: 3,3%