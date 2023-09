Le Groupe Elia souffre des taux élevés

Le gestionnaire de réseau électrique a encore du pain sur la planche pour convaincre les régulateurs que le monde a changé et que les actionnaires doivent être mieux rémunérés. Si elle y parvient, le bénéfice pourrait augmenter ces prochaines années.

De façon logique, la forte hausse des taux d’intérêt à long terme porte préjudice à l’action Elia. Valeur défensive, cette dernière est en effet en concurrence directe avec les obligations sans risque, et notamment celles émises par l’Etat belge. Si la baisse du cours, cette année, a fait grimper le rendement bénéficiaire d’Elia à 4,4%, le taux des obligations d’Etat belges à 10 ans a parallèlement bondi, à 3,4%; la prime de risque pour un investissement dans le gestionnaire de réseau n’est donc que de 1%. Le gestionnaire du réseau électrique se distingue toutefois par ses revenus réglementés et stables. Une baisse des taux donnerait de l’air à l’action, mais elle n’est pas à l’ordre du jour: la Banque centrale européenne n’a pas dit son dernier mot dans la lutte contre l’inflation.

Un relèvement du rendement bénéficiaire doperait aussi le cours de l’action, mais sur ce point, le groupe n’a pas les coudées franches: ce sont les autorités de régulation belges et allemandes qui décident du rendement des capitaux propres qu’Elia peut obtenir. Or, elles ont régulièrement réduit ce chiffre ces dernières années, puisque les taux à long terme, jusqu’au début de 2022, étaient orientés à la baisse. Elia signale toutefois dans son dernier rapport annuel que le contexte est aujourd’hui complètement différent et que le contexte de hausse de taux d’intérêt doit rapidement être intégré à l’équation. La direction se bat auprès des régulateurs pour améliorer le rendement pour les actionnaires – pour l’instant, sans grand succès. Il n’y a qu’en Allemagne que les nouveaux investissements dans la filiale 50Hertz sont plus rémunérateurs, mais cela ne suffit pas encore pour un relèvement des perspectives. Le rendement des capitaux propres de 50Hertz était de 9-11% entre 2019 et 2023, et devrait s’inscrire entre 7 et 9% entre 2024 et 2028.

En Belgique, le rendement des capitaux propres d’Elia Transmission s’élevait à quelque 6% pour la période 2020-2024; pour la période tarifaire 2024-2027, la direction prévoit 5,7%. Le rendement bénéficiaire diminue donc alors même que les taux ont augmenté. Le CEO, Chris Peeters (voir photo; l’homme quittera bientôt le groupe pour prendre la direction de bpost), a averti que si les conditions d’investissement ne deviennent pas plus favorables en Belgique et en Allemagne, il serait difficile d’attirer des capitaux, ce qui pourrait faire obstacle à la transition énergétique.

Si le groupe Elia a encore du pain sur la planche pour convaincre les régulateurs que le monde a changé, l’autre moteur bénéficiaire, à savoir la hausse des investissements, tourne toujours à plein régime, grâce à la transition énergétique. Pour la période 2023-2027, 16 milliards d’euros d’investissements sont prévus. Sous l’effet combiné des rendements réglementés et des investissements supplémentaires, le bénéfice net ajusté a augmenté de 3% au premier semestre. Du fait de l’effet dilutif de l’augmentation de capital menée en 2022, le bénéfice par action a légèrement baissé, à 2,21 euros.

Conclusion

La hausse des taux d’intérêt donne du fil à retordre à Elia. Malgré la baisse du cours de l’action depuis janvier, la prime de risque reste limitée à 1%. Si le groupe parvient à convaincre les régulateurs de l’importance d’une rémunération adéquate des investisseurs, le bénéfice pourrait augmenter ces prochaines années. Une baisse des taux d’intérêt pourrait également permettre à l’action de prendre de la hauteur. Bref, les investisseurs doivent s’armer de patience. Nous recommandons toujours l’achat du titre.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 97 euros

Ticker: ELI:BB

Code ISIN: BE0003822393

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 7 milliards EUR

C/B 2022: 28

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: -23%

Perf. cours depuis le 01/01: -28%

Rendement du dividende: 1,9%