L’attrayant rendement de Rio Tinto

La production de Rio Tinto est conforme aux attentes. La bonne nouvelle, c’est que le prix du minerai de fer, qui est déterminant pour les bénéfices du groupe, résiste bien dans une économie qui ralentit.

Si Rio Tinto fait part chaque trimestre de l’évolution de sa production de diverses matières premières, il ne communique que chaque semestre ses résultats financiers. Le marché attendait avec impatience ses chiffres et perspectives concernant le minerai de fer, car cette matière première représente plus de 70% du flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) du géant minier. Et ils n’ont pas déçu. Le groupe a exporté 83,9 millions de tonnes de minerai de fer, soit 1,2% de plus qu’un an plus tôt. Sur l’exercice, il s’attend à ce que le volume expédié se situe dans le haut de la fourchette prévisionnelle (de 320 à 335 millions de tonnes), grâce à une contribution supérieure aux attentes de la nouvelle mine Gudai-Darri, en Australie. Pour 2024, il pronostique une hausse à 323 à 338 millions de tonnes.

Le coût de production du minerai de fer est de l’ordre de 21 à 22,5 dollars par tonne. Le prix du minerai de fer, lui, a oscillé entre 100 et 120 dollars la tonne, au troisième trimestre. En Chine, en dépit de la crise immobilière, le secteur de l’acier se porte très bien. Le pays en exporte énormément: au cours des huit premiers mois de 2023, 40% de plus que l’an passé.

Rio Tinto a vu sa production de cuivre et d’aluminium augmenter de 5% et de 8% respectivement, au troisième trimestre.

Conclusion

Le groupe dispose d’un bilan robuste et d’un pipeline bien fourni de projets de matières premières qui soutiendront la transition énergétique. Son action se négocie à moins de 4,5 fois l’Ebitda attendu, ce qui est inférieur à sa moyenne historique; en tant que société cyclique, Rio Tinto pourrait souffrir du ralentissement économique mondial, mais pour son rendement attrayant (6,3%), l’action peut être conservée. Si elle venait à se replier encore, elle redeviendrait digne d’achat pour le long terme.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 50,81 livres sterling

Ticker: RIO LN

Code ISIN: GB0007188757

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 65,25 milliards GBP

C/B 2022: 8,5

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +7%

Perf. cours depuis le 01/01: -18%

Rendement du dividende: 6,3%