L’année de vérité pour Avantium

Il manque à Avantium de 50 à 70 millions d’euros pour cette année. Une fois le problème résolu, l’entreprise pourra se concentrer sur sa nouvelle technologie de production de bioplastique. Sur le papier en effet, Avantium peut résoudre une grande partie du problème de la pollution par le plastique.

Avantium prévoit de mettre en service, ce trimestre encore, la première usine pilote spécialisée dans le FDCA (acide 2,5-furane dicarboxylique), une matière première utilisée pour la fabrication de bioplastiques. Cette technologie permet de produire du polyéthylène furanoate (PEF) à partir de matières végétales ; le PEF est donc beaucoup plus durable que le polytéréphtalate d’éthylène (PET), fait à partir de pétrole brut. Il se recycle en outre beaucoup mieux et la technologie FDCA ne serait pas plus onéreuse que celle du PET.



La direction estime que le marché mondial du PEF pourrait passer de 3 milliards d’euros en 2025 à 240 milliards d’euros en 2035. Avec sa capacité de 5.000 tonnes, l’entreprise ne peut s’approprier qu’une infime partie de ce marché, qui devrait grimper de 0,3 million à 122,3 millions de tonnes. Avantium a d’ores et déjà décroché des contrats de fourniture de matières premières pour des bouteilles en plastique (Carlsberg, AmBev) et des emballages de produits cosmétiques (LVMH), ainsi que de fibres (Monosuisse, Kvadrat). La nouvelle usine vise surtout à prouver qu’en termes de coût et de développement durable, la technologie FDCA fait aussi bien non seulement que le PET, mais aussi que des solutions bioplastiques comparables.

Conclusion

Avantium espère réaliser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros dès 2026. Mais depuis quelques semaines, l’attention se porte surtout sur les 50-70 millions d’euros qui lui manquent pour couvrir les dépenses de cet exercice, ce qui explique que le cours soit tombé sous quatre euros. L’investisseur conscient du risque et apte à survivre au fait que la technologie FDCA échouerait éventuellement à tenir ses promesses dispose donc là d’une intéressante fenêtre d’achat. Dans l’intervalle, nous accordons à Avantium le bénéfice du doute et recommandons d’acheter.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 3,585 euros

Ticker : AVTX NA

Code ISIN : NL0012047823

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 155 millions EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -17 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +2 %

Rendement du dividende : –