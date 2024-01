La biotech a annoncé fin 2023 l’approbation d’un générique aux Etats-Unis, le développement d’un nouveau produit en partenariat et les résultats positifs d’une étude pivot. Le CEO compte soumettre cinq à six demandes d’autorisation de mise sur le marché d’ici mi-2025.

Hyloris a fait part de trois bonnes nouvelles, fin 2023. Début décembre, le HY016, l’un des trois génériques que la biotech développe, a été approuvé aux Etats-Unis. Ce générique du gel Condylox, indiqué pour le traitement des verrues génitales et péri-anales, sera distribué par Padagis. Dans la mesure où le Condylox ne génère qu’un chiffre d’affaires annuel de 9 millions de dollars, les revenus d’Hyloris seront limités. Cependant, après le Maxigesic IV, c’est la deuxième fois en 2023 que le gendarme américain a approuvé un produit de la société – le 3e qu’elle met sur le marché américain.

Le second communiqué de presse annonçait le développement, en partenariat avec AFT Pharmaceuticals (qui commercialise aussi le Maxigesic IV aux Etats-Unis), du HY-090, un nouveau candidat produit contre la stomatodynie (bouche brûlante).

Enfin, Hyloris a communiqué les résultats positifs d’une étude pivot sur le HY-029, une forme d’administration orale du Valacyclovir, pour traiter les infections provoquées par l’herpès. La demande d’approbation aux Etats-Unis pourra dès lors être déposée en 2024.

Hyloris avait créé la surprise en octobre, en ​​​​​​​annonçant un accord de licence avec Kye Pharmaceuticals pour l’Atomoxetine, au Canada.

Le CEO d’Hyloris, Stijn Van Rompay, compte déposer cinq à six demandes d’autorisation au cours des 18 prochains mois. Le portefeuille compte désormais 17 molécules, dont deux approuvées (Sotalol IV et Maxigesic IV), et trois candidats médicaments génériques. Hyloris vise 30 molécules, développées en interne ou sous licence.

Conclusion

Le titre réagit toujours bien aux annonces relatives au pipeline, même si ces dernières sont trop rares pour augurer une hausse structurelle. Les premières ventes du Maxigesic aux Etats-Unis, ainsi que d’autres développements, montreront si la tendance favorable pourra se poursuivre en 2024. L’action est toutefois digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 12,80 euros

Ticker : HYL BB

Code ISIN : BE0974363955

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 358,4 millions EUR

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : –

Perf. cours sur 12 mois : +9,2 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -2,7 %

Rendement du dividende : –