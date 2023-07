L’action Just Eat Takeaway.com recèle un joli potentiel de redressement

Le livreur de repas a réalisé un bénéfice supérieur aux attentes, au premier semestre. Sa stratégie consistant à faire progresser la rentabilité porte donc ses fruits.

Just Eat Takeaway.com (JET) a enregistré sur les six premiers mois de 2023 un cash-flow d’exploitation (Ebitda) ajusté de 143 millions d’euros, alors qu’il accusait une perte de 134 millions d’euros au terme de la même période l’année passée. Le consensus n’attendait que 121 millions. La perte nette est passée de 3,5 milliards à 258 millions d’euros. L’année dernière, JET avait déprécié considérablement la valeur de sa filiale américaine. Il doit l’amélioration de ses bénéfices à ses économies de coûts et augmentations des commissions sur les livraisons. Le nombre de commandes a baissé de 12%. Mais comme la valeur par commande a été plus élevée, la valeur des commandes à cours de change constants n’a diminué que de 6%, à 13,2 milliards d’euros.

Lentement mais sûrement, les chiffres s’améliorent: de 8% au premier trimestre, la baisse de la valeur des commandes n’était plus que de 4% au deuxième trimestre. Sur les marchés clés de JET que sont l’Europe du Nord et le Royaume-Uni/l’Irlande, la croissance est déjà redevenue positive. Ce n’est qu’en Europe du Sud et Australie que JET n’est pas encore rentable. En Europe du Nord, la marge d’Ebitda représentait 5% de la valeur des commandes et JET précise que le Royaume-Uni/l’Irlande est bien parti pour atteindre ce niveau (actuellement: 1,8%). En Amérique du Nord, où la concurrence est rude, la marge n’a pas dépassé 1%. JET a réaffirmé viser à long terme une marge de plus de 5%. Au vu du redressement rapide de ses marchés clés, les investisseurs devraient se montrer de moins en moins sceptiques que JET atteindra cet objectif – il y parviendra plus vite s’il réussit à vendre sa branche américaine.

Conclusion

JET maintient ses prévisions pour 2023: l’Ebitda avoisinera les 275 millions d’euros et la croissance des commandes se situera entre -4% et +2%. Ces évolutions positives confèrent à l’action un joli potentiel de redressement.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 16,03 euros

Ticker: TKWY NA

Code ISIN: NL0012015705

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 3,53 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -4%

Perf. cours depuis le 01/01: -19%

Rendement du dividende: –