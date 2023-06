La scission progressive d’Alibaba Group Holdings

Plombé surtout par l’engourdissement des services cloud, Alibaba achève son pire exercice depuis 2014. L’expansion internationale tourne au ralenti. Le groupe réagit en se séparant progressivement de plusieurs entités. Nous tablons sur une reprise vigoureuse.

Alibaba Group a achevé son exercice décalé 2022/23 (clos le 31/3) sur ses résultats les plus faibles depuis son entrée en Bourse, en 2014. La crise sanitaire sans fin en Chine et les confinements qu’elle a entraînés ont pesé sur la confiance des consommateurs. La croissance du chiffre d’affaires (CA) n’a pas dépassé 2% au 4e trimestre (2,1% au 3e), à 208,20 milliards de yuans (CNY; 30,32 milliards de dollars), alors que le consensus était arrêté à 209,20 milliards CNY. Cette évolution est conforme à celle de l’ensemble de l’exercice: +2%, à 868,69 milliards CNY (126,49 milliards de dollars). Cela fait donc trois trimestres que la croissance du CA n’atteint plus 10%. On est très loin des taux historiques de 20%, voire de 30%, auxquels le géant nous avait habitués. En cause, surtout: l’engourdissement des services cloud. Le principal pôle de croissance d’Alibaba a même reculé de 3% au 4e trimestre (24,46 milliards CNY de CA), contre une progression de 3% encore au 3e. Les ventes durant la Semaine d’or du festival de printemps ont elles aussi été inférieures aux attentes, en particulier par rapport aux réservations, prometteuses. Heureusement, le CA du Commerce international a progressé de 15%. Alibaba a réussi à surprendre avec un bénéfice net de 23,50 milliards CNY (3,42 milliards de dollars), qu’expliquent toutefois surtout ses réductions de dépenses.

Cela fait plusieurs années qu’Alibaba mène une politique d’expansion internationale agressive. Celle-ci tourne désormais au ralenti, d’où l’étonnant bénéfice net. Pour le nouvel exercice, le consensus évoque un CA annuel de 954,8 milliards CNY (139 milliards de dollars), soit une croissance de 10%. Le bénéfice net passerait de 54,56 à 58,73 CNY (8,54 dollars) par action. Pour répondre à la timidité de l’évolution de son CA, Alibaba avait annoncé au trimestre précédent déjà son intention de se diviser, sur plusieurs années, en six entités. A la surprise de nombreux observateurs, Daniel Zhang, son CEO, veut commencer par scinder les services Cloud et distribuer les actions correspondantes aux actionnaires. L’opération devrait être réalisée dans les six à 12 prochains mois. La branche logistique Cainiao suivrait (dans les 12 à 18 mois). Cette stratégie de création de valeur actionnariale n’est pas la meilleure qui soit pour l’actionnaire belge, qui sera soumis au précompte mobilier. A surveiller, donc.

Conclusion

Nous espérons bien sûr, comme les analystes, une remontée du CA et des bénéfices durant l’exercice 2023/24. Avec un ratio cours/bénéfice d’un peu moins de 10 (le triple encore il y a deux ans) et un ratio valeur de l’entreprise (EV)/flux de trésorerie d’exploitation de 6,5 escomptés, l’action est peu onéreuse et peut être achetée. Nous tablons sur une vigoureuse reprise.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 84,27 dollars

Ticker: BABA US

Code ISIN: US01609W1027

Marché: NYSE

Capit. boursière: 215,94 milliards USD

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 10

Perf. cours sur 12 mois: -11%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: –