La production chez Kinross Gold appelée à stagner longtemps

Ces prochaines années, les bénéfices du groupe ne croîtront que si le cours de l’or progresse. Le climat macroéconomique favorisant une telle hausse, le titre Kinross demeure digne d’achat.

Le portefeuille de Kinross a subi des modifications en 2022: des actifs en Russie et au Ghana en sont sortis et le projet Great Bear Resources y est entré. La jugeant onéreuse (1,4 milliard de dollars), le marché n’avait pas bien accueilli cette dernière acquisition. Et Kinross lui-même est déjà moins enthousiaste, car les réserves ont été estimées à un peu plus de 5 millions d’onces troy alors qu’il en escomptait 7 millions. En outre, la production n’y démarrera pas avant 2029 au plus tôt et la construction de la mine coûtera plus de 1,2 milliard de dollars.

Kinross a produit l’an dernier 2,21 millions d’onces troy, un peu plus qu’en 2021 (2,08 millions). Si l’on en exclut l’apport des mines russes et de Chirano (Ghana), la production s’est élevée à 1,96 million d’onces troy, contre 1,45 million en 2021. Le groupe doit cette croissance principalement à la mine Tasiast, en Mauritanie, laquelle, après avoir été en proie aux flammes, avait été fermée plusieurs mois en 2021, ainsi qu’au redémarrage de La Coipa, au Chili. Si l’once troy d’or s’est vendue en 2022 en moyenne au même prix que l’année précédente, la marge par once vendue a chuté de 995 à 856 dollars, en raison de l’envolée des coûts. Kinross s’attend à voir le coût de production d’une once augmenter cette année de 4 % par rapport à 2021, pour s’établir à 1.320 dollars. Deux tiers du cash-flow disponible (de 238,3 millions de dollars) produit en 2022 ont été réalisés au cours du quatrième trimestre. Kinross a versé l’année dernière 155 millions de dollars en dividendes et 300 millions en rachats d’actions.

Conclusion

Sa production n’étant pas appelée à progresser avant longtemps (lancement de Great Bear), à moins que des forages ne soient fructueux dans l’intervalle, les bénéfices de Kinross ne croîtront, au cours des prochaines années, que si le cours de l’or progresse. Kinross s’échange autour de sa valeur comptable et à 5 fois le cash-flow attendu. Ce n’est pas cher, d’autant que le risque politique, qui explique généralement la décote, est nettement moindre qu’auparavant. Le climat macroéconomique actuel favorisant une hausse des prix de l’or, le titre demeure digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 4,59 dollars

Ticker: KGC US

Code ISIN: CA4969024047

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 5,4 milliards USD

C/B 2022: 21

C/B attendu 2023: 14

Perf. cours sur 12 mois: -18%

Perf. cours depuis le 01/01: +5%