La faible croissance d’IBM contraste avec ses marges élevées

A contre-courant du secteur de la tech, le groupe a vu son action chuter, malgré des résultats corrects au premier trimestre.

Alors qu’IBM avait devancé ses concurrentes de la tech, malmenées, l’an dernier, elle reste dans leur ombre en 2023: l’action a perdu près de 10% depuis début janvier, tandis que le Nasdaq gagnait 18%.

Et pourtant, IBM a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 14,25 milliards de dollars entre janvier et mars, en hausse de 4,4% à cours de change constants (consensus: 14,33 milliards de dollars). Le bénéfice net, à 1,2 milliard de dollars ou 1,36 dollar par action, a dépassé les attentes (1,24 dollar). Le CA des logiciels, qui forment la division la plus importante, a augmenté de 5,6%, à 5,92 milliards de dollars. L’activité de conseil a enregistré la plus forte croissance (+8,2%, à près de 5 milliards de dollars), tandis que le CA de la division infrastructures (3,1 milliards de dollars) est resté quasiment stable sur un an. La marge brute du groupe est passée de 51,7% au premier trimestre de 2022 à 52,7% un an plus tard.

Pour 2023, IBM vise une croissance du CA de 3 à 5%. Le consensus attend une hausse de 4% du bénéfice par action seulement. La frénésie d’acquisitions d’IBM a fait augmenter sa dette à long terme, à 58,7 milliards de dollars (dont 10,5 milliards pour IBM Financing). Le groupe dispose de 17,6 milliards de dollars en liquidités et en titres négociables.

Les investisseurs n’ont toutefois pas à se plaindre: le dividende trimestriel de 1,65 dollar (qui coûte au groupe 1,5 milliard de dollars) leur offre un rendement de plus de 5%.

Conclusion

IBM escompte un cash-flow disponible de 10,5 milliards de dollars cette année, qui couvrira le dividende et réduira la dette. Si l’on tient compte de la faible croissance du groupe, de son endettement élevé et des incertitudes relatives aux investissements en informatique, mais aussi du généreux rendement, l’action IBM est correctement valorisée, à 13 fois les bénéfices, et peut être conservée.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 125,73 dollars

Ticker: IBM US

Code ISIN: US4592001014

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 114,1 milliards USD

C/B 2022: 14

C/B attendu 2023: 13,5

Perf. cours sur 12 mois: -4%

Perf. cours depuis le 01/01: -11%

Rendement du dividende: 5,2%