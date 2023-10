La croissance du chiffre d’affaires de Melexis s’essouffle

Vu la quantité de semi-conducteurs utilisés dans les véhicules électriques, cette branche d’activité revêt une importance majeure pour Melexis. Or elle montre des signes de ralentissement.

Si le 3e trimestre n’a réservé aucune surprise, la visibilité à brève échéance est extrêmement faible. Melexis a engrangé un chiffre d’affaires (CA) de 248,6 millions d’euros, ce qui correspond à la partie supérieure de la fourchette annoncée et dépasse d’un cheveu le consensus. Le CA a grimpé de 13% en un an et de 5% en trois mois. Les applications automobiles, qui représentent 89% des ventes, ont progressé de 3% en rythme trimestriel. Bien qu’il ait bondi de 28% en glissement annuel, le pôle non-automobile n’a toujours qu’un poids limité au sein du groupe.

De 46,1%, la marge brute est légèrement supérieure aux prévisions. La baisse des dépenses d’exploitation a permis à la marge d’Ebit (bénéfice opérationnel/CA), qui s’établit à 28,6%, de dépasser elle aussi les pronostics. Melexis mise désormais pour l’exercice sur une croissance de 15% de son CA, une marge brute de 45% et une marge d’Ebit de 27% au moins. Avec une croissance de 17% du CA, une marge brute de 46% et une marge d’Ebit de 28% au 30 septembre, il est en avance sur ses prévisions.

Vu la quantité de semi-conducteurs utilisés dans les véhicules électriques (VE), cette branche d’activité revêt une importance majeure pour Melexis. Or elle montre des signes d’essoufflement. Les ventes continuent certes de croître rapidement, mais pas aussi vite que ne l’avaient espéré les constructeurs automobiles et autres acteurs qui ont investi des milliards dans l’infrastructure électrique. Tesla a dès lors ajourné la construction d’une usine au Mexique; GM et Honda mettent fin à un partenariat et le chinois CATL fait état d’un ralentissement de la demande de batteries pour VE. Melexis appréhende donc la suite avec une extrême prudence. Pour le trimestre en cours, son CA devrait se situer entre 247 et 251 millions d’euros; s’il devait coïncider avec le point médian de cette fourchette, cela signifierait qu’il n’aurait pas évolué. Aucune prévision n’a encore été émise pour 2024. Le consensus table pour l’heure sur une croissance de 7% du CA.

La trésorerie est tombée à 30,5 millions d’euros, alors que la dette atteint toujours 126,9 millions d’euros. Elle concerne des paiements à la société sœur, X-Fab, dont Melexis aide à financer une partie de l’extension des capacités. Melexis préfinance sous la forme d’une espèce d’acompte 15% du contrat d’achat conclu entre les deux parties. La somme, de 189,2 millions d’euros, sera acquittée en quatre tranches, dont trois fin octobre déjà et la quatrième, en février. Melexis a affecté des fonds supplémentaires à l’extension de son usine en Malaisie.

La valeur des stocks s’élevait fin septembre à 227,4 millions d’euros; c’est 7% de plus en glissement trimestriel et 27% de plus en neuf mois. Un acompte sur dividende de 1,3 euro par action (0,91 euro net), montant inchangé par rapport à l’an dernier, a été versé le 19 octobre. Compte tenu du dividende, de 3,5 euros l’an passé, et du cours actuel de l’action, le rendement en dividende flirte avec les 5% brut.

Conclusion

La réaction du cours aux trimestriels illustre davantage l’humeur des investisseurs que l’évolution des résultats. La croissance devrait être en 2024 inférieure à celle de cette année, mais les tendances à long terme demeureront intactes. Après la correction, la valorisation est retombée à 13 fois le bénéfice escompté et 9,5 fois le cash-flow d’exploitation, ce qui, combiné au rendement, est correct. Il est trop tôt pour une nouvelle recommandation d’achat mais le titre peut bien entendu être conservé.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 70,85 euros

Ticker: MELE BB

Code ISIN: BE0165385973

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,9 milliards EUR

C/B 2022: 14,5

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -5%

Perf. cours depuis le 01/01: -13%

Rendement du dividende: 4,9%