Kinepolis escompte toujours un cru 2023 record

Les tendances favorables de ces dernières années se poursuivent. Le chiffre d’affaires par visiteur provenant de la vente de billets, mais aussi de boissons et d’en-cas, a augmenté: les spectateurs plébiscitent les expériences haut de gamme et consomment plus.

Après une année 2022 assez mitigée, le plus grand exploitant de salles de cinéma belge (110 cinémas, 1.126 écrans et plus de 200.000 sièges fin septembre) achève un bon troisième trimestre, dans la lignée de son excellent premier semestre. Kinepolis a accueilli 10,5 millions de visiteurs entre juillet et septembre, soit 41,5% de plus en rythme annuel. La fréquentation atteint 105,1% de celle du troisième trimestre de 2019 (98,5% sur les neuf premiers mois): le groupe a ainsi quasiment renoué avec ses niveaux d’avant-pandémie, alors que l’an dernier, la fréquentation n’avait atteint que 72,7% de celle de 2019.

Précisons toutefois qu’en quatre ans, cinq nouveaux complexes ont été bâtis et quatre, rachetés, et que le groupe compte dans son giron un pays de plus, les Etats-Unis; à périmètre comparable, les chiffres sont donc moins roses, notamment parce que la production hollywoodienne n’atteint pas encore les niveaux de 2019. Le CEO, Eddy Duquenne, a rappelé qu’une issue constructive avait été trouvée à la grève des acteurs à Hollywood, si bien que le calendrier cinématographique de 2024 et 2025 ne devrait pas être trop perturbé.

Sans surprise, Barbie a caracolé en tête du box-office au troisième trimestre, suivi par Oppenheimer, Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ainsi que d’Elémentaire. Sur le plan géographique, l’Espagne a connu la plus forte progression (+43,7%), à 3,70 millions de visiteurs. Les Pays-Bas sont restés dans l’ombre, avec une hausse de 15,6% “seulement” du nombre de visiteurs, à 2,69 millions.

Les tendances favorables des derniers trimestres et des dernières années se poursuivent. Le chiffre d’affaires (CA) par visiteur provenant de la vente de billets, mais aussi de boissons et d’en-cas, a augmenté: les spectateurs plébiscitent les expériences haut de gamme et consomment plus. Dans tous les autres secteurs d’activité, les chiffres sont en hausse par rapport à 2022. Si on les compare à 2019, toutefois, les recettes publicitaires à l’écran et les concessions ont reculé. Le cash-flow d’exploitation (Ebitda) et sa version corrigée des contrats de location (Ebitdal) ont progressé depuis le troisième trimestre de 2022, mais aussi de 2019. Le revenu net a bondi sur un an, mais également sur trois. Le groupe peut donc escompter de manière réaliste une année 2023 record.

Au cours du premier semestre (derniers résultats connus, puisque le point du troisième trimestre n’est pas chiffré), l’Ebitda avait augmenté de 20,1%, à 82 millions d’euros, et l’Ebitdal, de 27,6%, à 64,3 millions. Si la hausse des coûts d’exploitation (+37,3%) a bridé l’amélioration de la marge, la baisse des charges financières et du taux a permis au bénéfice net de faire plus que doubler (+129%), à 20,8 millions d’euros, ou 0,77 euro par action. Fin juin, la stabilisation de la dette financière, à 422,6 millions d’euros, avait déçu. Trois mois plus tard, le groupe est repassé sous les 400 millions d’euros, malgré de nouveaux investissements visant notamment à améliorer l’expérience des spectateurs.

Conclusion

Kinepolis s’annonce comme l’un des favoris de la place bruxelloise – du moins s’il parvient, comme il l’entend, à battre son record en 2023, puis à pérenniser sa réussite. Cela dépendra bien sûr de la normalisation de la production hollywoodienne en 2024 et 2025, mais aussi de la reprise de la politique d’acquisitions d’avant la pandémie. Le cours de l’action ne nous semble toutefois pas refléter tous ces éléments prometteurs.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 43,85 euros

Ticker: KIN BB

Code ISIN: BE0974274061

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,235 milliard EUR

C/B 2022: 38

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: +17%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 0,7%