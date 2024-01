Just Eat Takeaway.com: attrayante mais toujours boudée

Au cours du dernier trimestre de 2023, la plateforme de livraison de repas Just Eat Takeaway.com (JET) a vu sa rentabilité s’améliorer, mais sa croissance stagner. Et ce dernier point n’a pas plu aux investisseurs : ils ont sanctionné l’action après la publication de la mise à jour trimestrielle.

Le nombre et la valeur des transactions ont baissé de plus de 14 % en Amérique du Nord comme en Europe du Sud & Australie. Si en Europe du Nord et au Royaume-Uni & Irlande, le nombre de commandes a diminué de 5 à 6 %, la valeur des transactions a néanmoins atteint un niveau inédit, d’une part parce que JET a relevé ses prix et de l’autre, parce que les clients ont dépensé davantage par commande. Ces deux dernières régions ont porté le groupe. Ensemble, elles ont assuré 60 % de son chiffre d’affaires.

Au niveau du groupe, en glissement annuel, le nombre de commandes a diminué de 9 % et leur valeur, de 6 %, à 26,4 milliards d’euros, soit en deçà du consensus. Cependant, la rentabilité continue de progresser. Ainsi JET a-t-il relevé pour la troisième fois l’Ebitda prévisionnel pour l’exercice, à 320 millions d’euros (+10 millions par rapport au pronostic précédent). Comme prévu, le flux de trésorerie disponible avait atteint le seuil de rentabilité, au terme du second semestre.

Pour attirer à nouveau les investisseurs, JET avait lancé un nouveau programme de rachat de ses actions ; il y a déjà consacré 200 millions d’euros (sur un total de 300 millions). Les activités américaines (Grubhub) n’ont toujours pas été cédées.

Conclusion

Si durant la pandémie c’est la croissance qui prévalait dans le secteur, aujourd’hui, c’est la rentabilité. Mais bien que JET parvienne à faire progresser cette dernière, et plus que la concurrence, le marché boude son action. Sa valorisation est en outre la plus attrayante du secteur. Digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 13,4 euros

Ticker : TKWY NA

Code ISIN : NL0012015705

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 2,95 milliards EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -47 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -3 %

Rendement du dividende : –