Just Eat Takeaway.com lance un programme de rachat

Le spécialiste de la commande et livraison de repas en ligne peine toujours à retrouver la confiance des investisseurs après des acquisitions peu heureuses. Le cours a perdu 85 % depuis son sommet de fin 2020. La sanction est toutefois excessive, car la rentabilité s’améliore vite.

Au premier abord, les résultats du premier trimestre de Just Eat Takeaway.com (JET) semblent peu réjouissants; sur un an, le nombre de commandes a reculé de 14% et la valeur totale des transactions, de 8%. La base de comparaison est toutefois défavorable, puisque le premier trimestre de 2022 avait encore été marqué par des restrictions sanitaires, et donc davantage de repas livrés à domicile. Le mois de mars, déjà, montre une amélioration, avec une valeur des transactions inférieure de 5% seulement à celle de mars 2022.

La situation devrait se normaliser en 2023, et le spécialiste de la commande et de la livraison de repas en ligne table sur une fourchette de variation de -4% à 2% pour la valeur des transactions. Le CEO, Jitse Groen, entend accroître encore l’offre pour doper la croissance.

Sur le plan de la rentabilité, toutefois, l’amélioration est plus importante que prévu. JET a relevé ses prévisions pour le cash-flow opérationnel (Ebitda) de 225 à 275 millions d’euros pour 2023, et table sur un cash-flow disponible positif en 2024. Autre bonne nouvelle pour les actionnaires: la société a lancé un programme de rachats d’actions et prévoit de racheter environ 4% du flottant (150 millions d’euros) d’ici décembre. Son bilan comptant plus de 2 milliards d’euros de liquidités, JET dispose de la marge de manœuvre financière nécessaire.

Conclusion

JET peine toujours à retrouver la confiance des investisseurs, entamée tout d’abord par l’acquisition de Just Eat au Royaume-Uni, puis totalement perdue avec le rachat de Grubhub aux Etats-Unis. Le cours a perdu 85% depuis son sommet de fin 2020. La sanction est excessive, surtout si l’on tient compte de l’amélioration rapide de la rentabilité, notamment par rapport à la concurrence. A cet égard, seul Deliveroo parvient à suivre le rythme. Nous maintenons donc notre avis positif.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 15,98 euros

Ticker: TKWY NA

Code ISIN: NL0012015705

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 3,5 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois : -39%

Perf. cours depuis le 01/01: -21%

Rendement du dividende: –