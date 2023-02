Joli redressement des marges de Fagron

Fagron mise pour cette année sur une croissance organique de 5-10%, ce qui coïncide avec la croissance moyenne de 8% escomptée pour 2022-2026. Croissance et amélioration de la rentabilité devraient être principalement concentrées sur le deuxième semestre.

Un second semestre meilleur que prévu permet à Fagron de présenter un rapport annuel convaincant. Le chiffre d’affaires (CA) du quatrième trimestre a atteint 182,3 millions d’euros, en hausse de 17,7% en un an. Le CA de l’exercice s’est dès lors établi à 683,9 millions d’euros, pour un consensus arrêté à 678 millions et alors que l’entreprise elle-même misait sur 670-690 millions. La progression par rapport à 2021 est de 19,2%, dont 10,3% à cours de change constants. La croissance organique (hors acquisitions et cessions) s’établit à 12% (+3,8% à cours de change constants – 0,9% seulement au second semestre, contre 6,9% encore au premier, car 1,7% au troisième trimestre et 0,1% au quatrième).

Plus réjouissant: le cash-flow opérationnel récurrent (Rebitda) a progressé de 10,5% en rythme annuel, à 130,7 millions d’euros, soit largement au-delà des 126,6 millions prévus. La marge de Rebitda a grimpé de 19,3% au premier semestre à 19,8% au second. En tenant compte des retombées de l’acquisition de l’usine stérile de Boston, la marge d’Ebitda s’est établie à 19,1%, en recul de 150 points de base (pb) par rapport à 2021 (22,3% encore en 2020). Sur l’exercice, le CA européen a augmenté de 8,4%, à 276,4 millions d’euros (+2,2%, si l’on exclut les trois acquisitions mineures en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne et à cours de change constants). Le Rebitda a progressé de 8,9%, à 60,6 millions d’euros, soit une augmentation inattendue de 10 pb de la marge de Rebitda (à 21,9%, pour 21% au premier semestre). La situation en Amérique latine est moins satisfaisante. Si le CA a bondi de 15,1%, à 162,3 millions d’euros, il a cédé 1,1% hors effet de change. Le Rebitda s’est tassé de 5,4%, à 28,9 millions d’euros, et la marge de Rebitda, de 390 pb, à 17,8%. Fagron table sur une reprise à partir du second semestre de cette année. L’Amérique du Nord affiche, elle, une croissance de 38%, à 245,1 millions d’euros, dont 10,5% de croissance organique hors effet de change. Le Rebitda y a augmenté de 28,3%, à 41,3 millions d’euros, alors que la marge de Rebitda cédait 130 pb, à 16,8% (18,4% au premier semestre). L’acquisition de Letco, en particulier, pèse pour l’instant sur les marges, mais les usines stériles de Wichita et de Boston ont atteint en décembre le CA annualisé visé de plus de 110 millions d’euros. Le bénéfice net consolidé s’est envolé de 31%, à 35,3 millions d’euros, soit 0,48 euro par action. A 274,1 millions d’euros, la dette nette a légèrement augmenté, mais le ratio d’endettement est passé de 2,11 fois à 1,9 fois le Rebitda.

Le dividende brut est porté de 0,20 à 0,25 euro par action, et des acquisitions ciblées restent à l’ordre du jour. Fagron vise pour 2023 une croissance organique de 5-10%, ce qui coïncide avec la croissance moyenne de 8% escomptée pour 2022-2026, tout en étant nettement plus élevé que celle de 2022. Croissance et amélioration de la rentabilité devraient être principalement concentrées sur le second semestre.

Conclusion

Jusqu’ici malmenée, l’action Fagron s’est appréciée de plus de 15% après la publication de résultats annuels meilleurs que prévu. Compte tenu des fortes pressions inflationnistes, le redressement des marges au second semestre est encourageant. Vu les perspectives pour 2023 et vu la croissance structurelle des activités, nous recommandons toujours d’acheter. A 14,5 fois les bénéfices et à 9,5 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/cash-flows opérationnels escomptés pour 2023, la valorisation est intéressante.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 14,77 euros

Ticker: FAGR BB

Code ISIN: BE0003874915

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,08 milliard EUR

C/B 2022: 15,5

C/B attendu 2023: 14,5

Perf. cours sur 12 mois: -8%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 1,7%