Inventiva: le lanifibranor n’a pas déçu

Les récentes nouvelles de l’entreprise de biotechnologie sont positives. L’action a bondi mais reste très faiblement valorisée par rapport à ses concurrentes américaines.

L’entreprise française Inventiva a récemment publié les résultats de la phase II de l’étude évaluant l’effet du lanifibranor, son produit vedette, sur le diabète de type 2 (DT2) et sur la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Et ils sont bons. L’étude a atteint son principal critère d’évaluation avec une réduction moyenne de 44% de certaines graisses, à comparer à 12% dans le groupe ayant reçu un placebo. De plus, l’étude a démontré un pourcentage statistiquement plus élevé de patients ayant vu ces graisses diminuer d’au moins 30% et de patients soulagés de la NAFLD avec le lanifibranor (25%, pour 0% dans le groupe placebo). Comme au terme de la phase IIb testant le produit sur la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), aucun problème de sécurité n’a été signalé.

C’est donc confiante que la biotech pourra commencer la phase III de l’étude sur la NASH lancée en 2021. Après une deuxième analyse, début mai, par le comité de sécurité, elle a reçu le feu vert pour poursuivre le recrutement des patients. En janvier, le protocole de l’étude avait été revu. Le changement majeur: la 2e partie de l’essai consistera en une étude de suivi distincte, plus courte que celle prévue au départ (trois ans au lieu de sept). Autrement dit, si les résultats sont concluants, la biotech soumettra sa demande d’autorisation quatre ans plus tôt que ne le prévoyait le protocole précédent. Elle entend cela dit en soumettre une provisoire si la 1re partie de l’étude livre déjà de bons résultats. Le recrutement devrait être achevé au cours du 2d semestre de 2023 et les premières données, être communiquées au cours du 2d semestre de 2025. S’il reçoit l’approbation préliminaire, le lanifibranor pourrait être commercialisé en 2026.

Au 2d semestre tomberont les résultats de l’étude de phase IIa combinant le lanifibranor et l’empaglifozine, un inhibiteur de SGLT2 destiné au traitement du DT2, menée auprès de patients atteints de la NASH et du DT2.

Notons que l’agence chinoise des médicaments a autorisé Sino Biopharm, avec lequel Inventiva a conclu en octobre 2022 un contrat de licence, à commencer des essais cliniques avec le lanifibranor en Grande Chine. Inventiva est toujours en quête d’un partenaire pour l’odiparcil, candidat médicament de phase II pour cinq formes de mucopolysaccharidose (maladie héréditaire du métabolisme).

Avec une trésorerie de 66,3 millions d’euros au 31 mars, la biotech tiendra jusque fin 2023.

Conclusion

L’action a bondi à ces nouvelles positives, mais pour la voir se redresser durablement, il faudra des certitudes quant au prochain financement. Nous pensons que si les résultats de phase III évoqués plus haut sont bons, une offre publique d’achat par un géant pharmaceutique suivra, au 2d semestre de 2025. L’action reste très faiblement valorisée par rapport à ses concurrentes américaines, mais nous n’étofferons notre position dans le portefeuille modèle que lorsque la question du financement aura été réglée.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 4,10 euros

Ticker: IVA FP

Code ISIN: FR0013233012

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 169,1 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -37%

Perf. cours depuis le 01/01: -16%

Rendement du dividende: