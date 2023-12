Intel retrouve grâce aux yeux des investisseurs

Le chiffre d’affaires est encore inférieur à celui de l’an passé, mais le groupe a su anticiper l’avenir et ouvre ses capacités de production à des tiers. Le marché est confiant.



Malgré la baisse du chiffre d‘affaires (CA), pour le septième trimestre de suite, Intel a renoué avec une dynamique positive. Les ventes de PC, en berne depuis deux ans, devraient se redresser en 2024; les semi-conducteurs sont donc prisés, une excellente nouvelle pour l’unité Client Computing Group (puces pour PC), qui assure 55% du CA du groupe.

De juillet à septembre, le CA, à 14,2 milliards de dollars, a augmenté de 9% sur trois mois, mais baissé de 8% sur un an. Intel a fortement réduit ses dépenses d‘exploitation et ses effectifs, ce qui a permis d‘augmenter la marge d‘exploitation (bénéfice d’exploitation/CA), à 13,6%.

A la différence de la majorité de ses concurrents, Intel conçoit et fabrique ses puces. Par le passé, le groupe hésitait à ouvrir ses capacités de production à des tiers. Mais face à l’effondrement du cœur de métier, Pat Helsinger, le CEO d‘Intel, s’est résolu à ouvrir Intel Foundry Services (IFS) qui, d’ici 2025, entend concurrencer TSMC, leader du marché.

Cet objectif ambitieux requiert d‘importants investissements en capital, si bien que le cash-flow disponible est négatif et le restera quelque temps. MediaTek et ARM ont notamment annoncé qu’elles feraient appel à IFS. La fonderie reste toutefois une activité cyclique. L’usine d’Intel, dans l’Ohio, profite de subventions dans le cadre de l’US Chips Act, car Jo Biden a élevé les semi-conducteurs au rang de priorité stratégique.

Conclusion

Intel se négocie à 23 fois son bénéfice attendu. C’est moins que certains de ses concurrents, mais ces derniers connaissent aussi une croissance plus soutenue. Ces prochains trimestres, Intel devra montrer qu’il a les moyens de ses ambitions. Le marché est confiant, à en juger par l‘évolution du cours ces derniers mois. Nous accordons à Intel le bénéfice du doute, et relevons notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 44,94 dollars

Ticker: INTC US

Code ISIN: US4581401001

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 189,5 milliards USD

C/B 2023: 47

C/B attendu 2024: 23

Perf. cours sur 12 mois: +53%

Perf. cours depuis le 01/01: +70%

Rendement du dividende: 1,1%