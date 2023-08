Impressionnant plongeon d’Adyen

Les attentes n’étaient déjà pas élevées, après les résultats décevants de 2022, mais le marché a tout de même été surpris par le ralentissement de la croissance du géant européen des paiements.

Les transactions ont bondi de 23%, à 426 milliards d’euros, au premier semestre, alors qu’elles avaient progressé de 41% au second semestre de 2022. Même constat concernant le chiffre d’affaires (CA), dont la croissance durant la seconde moitié de 2022 s’était établie à 30% et n’est plus que de 21% (à 739,1 millions d’euros). Les analystes tablaient en moyenne sur une progression de 28% du volume des transactions et de 34% du CA.

En Amérique du Nord, marché qui auparavant représentait plus d’un quart de ses ventes, Adyen a vu la croissance de son CA reculer de près de 50%, à 23%. Les clients réduisent toujours plus leurs coûts et la concurrence s’intensifie, indique l’entreprise, qui continue de recruter du personnel. Elle compte pour l’heure 3.883 employés à temps plein (+551 personnes en six mois). Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 66% par rapport à l’année dernière. En conséquence, le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) a chuté de 10%, à 320 millions d’euros, bien en-deçà du consensus (375 millions). La marge s’est érodée de 59% à 43%. Grâce à la hausse des revenus d’intérêts, le bénéfice net s’est maintenu à 282 millions d’euros. Adyen n’émet pas de prévisions de bénéfices. En revanche, l’entreprise a confirmé viser à moyen terme une croissance du CA de 25-30% et une marge d’Ebitda de plus de 65%. C’est rassurant. En vue de conserver son bon positionnement sur le marché, elle continue d’embaucher du personnel, ce qui pèse temporairement sur ses marges. Lesquelles dernières pourraient toutefois être affaiblies plus longuement, étant donné qu’Adyen a signalé pour la première fois une concurrence accrue en Amérique du Nord.

Conclusion

Choqués par ces chiffres, maints investisseurs se sont défaits de leurs titres. En l’espace d’une seule journée, le cours a plongé de près de 39%. On ne peut hélas toujours pas qualifier l’action de bon marché, à quelque 38 fois le bénéfice attendu. Attendre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 791 euros

Ticker: ADYEN NA

Code ISIN: NL0012969182

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 24,26 milliards EUR

C/B 2022: 43

C/B attendu 2023: 38

Perf. cours sur 12 mois: -50%

Perf. cours depuis le 01/01: -39%

Rendement du dividende: –