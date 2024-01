Impressionnant afflux de commandes chez ASML

L’analyse de la semaine dernière, consacrée aux fabricants néerlandais de machines destinées à produire des semi-conducteurs, nous renforce dans notre conviction : ASML reste notre favori dans ce secteur.

Le creux du cycle serait apparemment passé ; les stocks détenus par les clients finaux diminuent et les taux d’utilisation des machines augmentent. L’ampleur et le calendrier de la reprise n’étant toutefois pas encore clairs, ASML, prudente, prévoit pour 2024 une évolution stable de son chiffre d’affaires (CA), due notamment à une diminution de 10-15 % des ventes en Chine. A l’inverse, TSMC, son principal client, va continuer à investir des sommes considérables. ASML a enregistré au 4e trimestre pour 9,2 milliards d’euros de commandes (2,6 milliards au 3e trimestre), ce qui est bien plus élevé que prévu. C’est le segment des puces mémoire qui est particulièrement sollicité. Le carnet de commandes vaut au total 39 milliards d’euros.

ASML a achevé le 4e trimestre sur un CA de 7,2 milliards d’euros (pronostic : 6,9 milliards). La Chine a assuré 39 % de ce chiffre, contre 29 % en moyenne pour l’exercice. Ce phénomène s’explique par le resserrement annoncé des conditions d’octroi des licences d’exportation. ASML a par ailleurs livré, en décembre, à Intel, la première machine High NA (coût : 300 millions d’euros). La hausse du cours qui a suivi l’annonce des résultats annuels a fait bondir la valeur de actif économique (EV) au-delà de 300 milliards d’euros ; ASML devient ainsi, derrière Novo Nordisk et LVMH, la société cotée la plus précieuse d’Europe.

Conclusion

Au vu de la croissance attendue à partir de 2025, notamment, ASML n’est pas encore trop onéreuse (EV de moins de 10 fois le CA de 2025). Malgré la stagnation prévue du CA, nous estimons que le bénéfice par action atteindra 22,50 euros cette année. Digne d’achat.

Conseil : acheter

Risque : faible

Rating : 1A

Cours : 784,80 euros

Ticker : ASML NA

Code ISIN : NL0010273215

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 313,6 milliards EUR

C/B 2023 : 39

C/B attendu 2024 : 33

Perf. cours sur 12 mois : +28 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +15 %

Rendement du dividende : 0,8%