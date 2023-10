Heineken maintient ses prévisions pour 2023

Le brasseur sort d’un troisième trimestre correct, mais pour qu’il atteigne ses ambitions, de très belles ventes en fin d’année sont indispensables.

Après deux trimestres consécutifs de faiblesse, les analystes craignaient le pire. Mais Dolf van den Brink, le CEO d’Heineken, a présenté des résultats rassurants pour le troisième trimestre. En termes de volumes, la croissance organique s’est améliorée, passant de -3% au premier trimestre à -7,2% au deuxième, puis à -4,2% au troisième (le consensus attendait -4,32%). Sur les neuf premiers mois de l’année, elle atteint -5,1%.

L’été, surtout, la météo influence les résultats des brasseurs. Or, 2023, avec son mois de juillet pluvieux et froid, n’a pas été un bon cru en Europe. Les volumes de bière y ont reculé de 7,6% en termes organiques, en ligne avec ce que les analystes pronostiquaient. Fort heureusement, le continent américain, autre marché crucial pour le plus grand brasseur néerlandais, a vu ses volumes de bière augmenter (toujours en termes organiques) de 2,2% au troisième trimestre. Parallèlement à celle des volumes, la croissance organique des ventes nettes a ralenti, de +8,9% fin mars à +6,6% fin juin, puis à +5,8% fin septembre; le marché attendait +5,3%.

La prévision initiale d’une croissance de 5-9% du bénéfice d’exploitation (Ebit) sur l’exercice, avait été revue à la baisse au terme du premier semestre, à 0-5%; cette dernière fourchette a été confirmée. La pression liée à la hausse des coûts s’atténue quelque peu, mais l’assombrissement de la conjoncture voile le moral des consommateurs.

Conclusion

L’action a fait un petit bond après la publication de ces résultats corrects. Mais il en faudra plus, pour que les prévisions soient atteintes: de très belles ventes en fin d’année sont indispensables. Avec un ratio cours/bénéfice attendu de 18, la valorisation ne nous paraît pas suffisamment attrayante, dans cet environnement incertain, pour que nous modifiions notre conseil. A conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 85,02 euros

Ticker: HEIA NA

Code ISIN: NL0000009165

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 48,60 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: -4%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: 2,2%