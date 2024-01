Heijmans, prêt pour la croissance

L’acquisition de Van Wanrooij va significativement renforcer la position de Heijmans sur le marché immobilier néerlandais. Pour autant que le nouveau gouvernement parvienne à stimuler l’octroi de permis, les ventes de logements pourraient, à terme, augmenter considérablement.

Après avoir mené une politique d’assainissement pendant des années, le promoteur immobilier Heijmans a enfin franchi, l’an passé, une étape stratégique, en rachetant Van Wanrooij, pour 298 millions d’euros. Approuvée en septembre par les autorités néerlandaises et bien accueillie en Bourse, la transaction va d’emblée contribuer à l’accroissement du bénéfice par action de 2023. L’arrivée de Van Wanrooij va significativement renforcer la position de Heijmans sur le marché néerlandais du logement : sur la base des chiffres de 2022, le chiffre d’affaires (CA) passera de 1,8 milliard à 2,2 milliards d’euros et le personnel, de ​4.924 à 5.144 ​temps plein. La société, qui devient le principal promoteur néerlandais après Bouwfonds, devrait voir sa production passer de 15.000 à 29.000 logements ; elle devrait pouvoir construire 3.000 à 4.000 unités par an, contre 1.000 à 1.500 actuellement. Le choix de Van Wanrooij, qui possède sa propre réserve foncière, est très rentable. La marge sur la promotion de maisons dépasse 50.000 euros depuis 2019 et le rapport bénéfice d’exploitation/CA est de 11,1 % en moyenne.



Heijmans payera 23,5 millions en actions et le solde, en espèces. Sa confortable trésorerie va dès lors se muer en une dette de quelque 150 millions d’euros net, soit une fois environ le cash-flow opérationnel du groupe nouvelle mouture, ce qui est peu. La trésorerie nette devrait repasser dans le vert dès 2026, et des synergies sont à prévoir également.

Conclusion

Nous estimons le bénéfice à 2,20 euros par action. A taux de distribution (40 %) inchangé, le dividende pourrait approcher 0,9 euro, soit, au cours actuel, un ratio cours/bénéfice avoisinant 6 à peine, et un rendement en dividende de 7 %. Si le gouvernement parvient à stimuler l’octroi de permis, les ventes de logements pourraient, à terme, augmenter considérablement. Nous recommandons désormais d’acheter.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 13,18 euros

Ticker : HEIJM NA

Code ISIN : NL0009269109

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. Boursière : 353,6 millions EUR

C/B2023 : 7

C/B attendu2024 : 6

Perf. cours sur 12 mois : +26 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +9 %

Rendement du dividende : 7 %