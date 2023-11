Greenstone, l’accélérateur du redressement de l’action Equinox Gold

Comme tout indique que Greenstone entrera en production dans les délais, l’action Equinox Gold devrait connaître en 2024 une progression bien plus belle encore que cette année.

L’exploitant minier canadien a enregistré le meilleur troisième trimestre de sa jeune histoire. Il a produit 149.089 onces troy d’équivalent or, soit 8,3% de plus qu’au trimestre précédent (137.661 onces troy) et 3,8% de mieux qu’un an auparavant (143.615 onces troy). Sur les neuf premiers mois de 2023, sa production s’élève à 409.497 onces troy d’équivalent or, en hausse de 7,2% par rapport à l’année dernière. Et bien que le prix de vente moyen de l’or ait baissé de 2,3% en un trimestre, à 1.917 dollars l’once troy, il est de 12% supérieur à celui du troisième trimestre de 2022, ce qui a permis au groupe de réaliser pour la première fois un chiffre d’affaires de 284,7 millions de dollars (+4,8% en un trimestre, +16,2% en un an).

Le chiffre d’affaires a atteint 790,4 millions de dollars sur neuf mois (+10,9% en un an). Cependant, si, à 1.363 dollars par once troy, le coût de production lié à l’exploitation (cash cost) est resté conforme à celui des trimestres précédents, le coût de production total est pour sa part passé de 1.502 à 1.630 dollars par once troy en un trimestre en raison d’un amortissement exceptionnel au Brésil (mine Aurizona; 70 dollars par once) et d’un effet saisonnier aux Etats-Unis (mine Mesquite), mais est néanmoins inférieur à celui de l’an passé (1.751 dollars). Après neuf mois en revanche, le coût total de production a diminué de 1.663 à 1.595 dollars par once troy. Le flux de trésorerie d’exploitation récurrent (Rebitda) a grimpé à 81,2 millions de dollars (25,6 millions un an plus tôt, 70,9 millions trois mois auparavant) et atteint sur les neuf premiers mois de l’année 209,1 millions (+93,7 millions en un an).

En 2023, le groupe entend produire 555.000 à 625.000 onces troy d’or, à un coût total moyen de 1.575 à 1.695 dollars par unité. Le volume atteint l’année dernière (532.319 onces troy) avait déçu. Mais Equinox ambitionne de porter la production annuelle au million d’onces troy d’or. Pour cela, rien ne doit entraver le démarrage, prévu au cours du premier semestre de 2024, du projet Greenstone, au Canada; la direction a en tout cas réaffirmé que tout évolue comme prévu, y compris en matière de budget (coût estimé à 1,23 milliard de dollars, dont 60% pris en charge par le groupe). Greenstone produira 200.000 à 240.000 onces troy d’or par an (part d’Equinox Gold, du moins) au cours de sa durée de vie initiale de 14 années, à un coût total moyen de 860 dollars l’once. Equinox verra grâce à Greenstone, outre sa production s’accroître et donc, son coût moyen baisser, son profil de risque se réduire, le Canada venant s’ajouter aux trois autres pays où il est actif (Etats-Unis, Mexique et Brésil). La construction de Greenstone a accru la dette nette du groupe, passée de 583,8 millions de dollars au 30 septembre 2022 à 729,5 millions de dollars un an plus tard. En septembre, Equinox a levé 172,5 millions de dollars par l’émission d’obligations convertibles; l’emprunt est assorti d’un taux d’intérêt relativement bas de 4,75% et arrivera à échéance le 15 octobre 2028, le prix de conversion est de 6,3 dollars canadiens par action. Il a permis au groupe de rembourser partiellement les 700 millions de dollars entièrement utilisés de sa ligne de crédit. Fin octobre, Equinox a perçu 75 millions de dollars en vertu d’un accord de streaming conclu avec Sandbox Royalties.

Conclusion

L’action s’est bien reprise par rapport à l’an dernier, où elle s’était fort dépréciée, et comme tout indique que Greenstone démarrera dans les délais, elle devrait connaître une progression bien meilleure encore en 2024.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 4,77 dollars

Ticker: EQX US

Code ISIN: CA29446Y3041

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,48 milliard USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +44 %

Perf. cours depuis le 01/01: +45 %

Rendement du dividende: –