Global Atomic Corp : des mois décisifs pour Dasa

Les problèmes sont tels que la première production de Dasa est retardée d’un an, au premier trimestre de 2026. Le Niger est toutefois un pays où l’extraction d’uranium procède d’une longue tradition, et l’initiative bénéficie d’un véritable soutien.

L’année a été mouvementée pour Global Atomic. Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie au début du mois de février a bouleversé les activités de la joint-venture Befesa (49 % aux mains de Global Atomic). Les dividendes escomptés (10-15 millions de dollars par an) ne se sont pas encore matérialisés.

Le projet d’uranium Dasa (Niger) est au centre des préoccupations. En février, pendant l’augmentation de capital de 100 millions de dollars, plusieurs poursuites ont été engagées contre la joint-venture (80 %) chargée de son développement. Elles ont vite été abandonnées, et 56 millions de dollars canadiens (CAD) ont été levés, à quoi sont venus s’ajouter, en décembre, 15 millions CAD. Enfin, le coup d’Etat a fait chuter le cours. La situation étant désormais plus stable, les négociations avec les banques internationales peuvent reprendre. L’emprunt est estimé à 250 millions de dollars, que devront venir grossir 100 millions encore, issus de fonds propres ou d’ailleurs. Le contrat d’achat d’uranium conclu en janvier devrait faciliter les négociations. Les problèmes retardent d’un an la première production. La publication de l’étude de faisabilité définitive marquera un jalon important. Sa version précédente prévoit, pendant une phase initiale de 12 ans, une production de 44,1 millions de livres, pour un coût de 22,13 dollars la livre. Au prix de 60 dollars la livre, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs atteint 661 millions de dollars.

Conclusion

Les prochains mois seront décisifs. La valorisation reste dérisoire, pour un projet qui pourrait produire des décennies durant. Global Atomic nous paraît susceptible d’être racheté.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 3,25 dollars canadiens

Ticker : EU CN

Code ISIN : CA29259W1068

Marché : Toronto

Capit. boursière : 677 millions CAD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -6,9 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +17,8 %

Rendement du dividende : –