Gimv: la qualité au juste prix

Gimv achève un excellent premier semestre, avec un rendement de 13,3%, grâce aux bons résultats des entreprises en portefeuille. La valorisation nous semble juste et le cours de l’action inclut une décote de 15 % par rapport à la valeur liquidative.

Gimv vient de signer l’un des meilleurs semestres de son histoire. Le chiffre d’affaires (CA) des sociétés en portefeuille a augmenté de 17% sur six mois, le cash-flow d’exploitation, de 13%. Koen Dejonckheere, le CEO, a souligné que la hausse du cash-flow provenait des activités organiques, ce qui témoigne de sa qualité. Le rendement du portefeuille a été de 13,3% sur le semestre; Gimv vise 15% sur un an et a donc quasiment atteint son objectif pour l’exercice.

Pour l’exercice en cours, Gimv a déjà réalisé un bénéfice net de 158 millions d’euros, soit 5,8 euros par action; ses capitaux propres s’élèvent donc désormais à 51,3 euros par action. Le cours actuel, 43 euros, intègre dès lors une décote d’environ 15% par rapport à un portefeuille justement valorisé. Gimv reste par conséquent un investissement intéressant, d’autant plus que la société investit dans des entreprises non cotées récentes et de qualité.

En Bourse, la réaction aux excellents semestriels a été positive. La direction a toutefois tempéré l’enthousiasme en indiquant que l’économie pourrait entamer 2024 sur une note timide. Le CEO a insisté sur les fluctuations de la conjoncture, depuis la crise sanitaire. L’industrie doit notamment digérer l’explosion des coûts et liquider ses stocks excédentaires. Les budgets établis pour 2024 sont donc prudents. Des signes de reprise sont toutefois attendus au second semestre de 2024.

Le refroidissement économique pourrait brider le résultat de Gimv au deuxième semestre, mais la société souligne que les tendances sous-jacentes déterminant les résultats des entreprises en portefeuille n’ont pas changé; sur le long terme, ces dernières devraient connaître une croissance supérieure à la moyenne. La valeur du portefeuille devrait ainsi continuer à augmenter; elle sera portée davantage par les abondants cash-flows d’exploitation des entreprises que par la hausse de leurs valorisations.

Sur le semestre écoulé, les plus-values latentes s’élevaient à 116 millions d’euros. La valorisation a même légèrement baissé, de 8,8 à 8,7 fois le cash-flow d’exploitation – un chiffre juste, qui laisse une grande marge pour des plus-values.

Gimv a dégagé un bénéfice de 70 millions d’euros sur les participations cédées pour le double de leur valeur d’acquisition, soit un rendement annuel de 15%. Le bilan des cessions réalisées au cours de la décennie écoulée est impressionnant: Gimv a revendu pour 2,12 milliards d’euros de participations achetées 687 millions.

Gimv doit 77% de la plus-value réalisée à l’amélioration du résultat d’exploitation. Or, si les valorisations peuvent fluctuer grandement, sur le long terme, ce sont les bénéfices qui déterminent la valeur d’une entreprise.

Mais avant de récolter les fruits de son travail, Gimv doit bien sûr semer régulièrement. Au premier semestre de l’exercice, la société a investi 85 millions d’euros, répartis pour moitié dans trois nouvelles entreprises et pour moitié dans l’étoffement de participations déjà en portefeuille. Elle détient encore plus de 200 millions d’euros de liquidités.

Conclusion

Après une année 2022 difficile, Gimv s’est spectaculairement redressée en 2023. Les bons résultats des entreprises détenues ont permis à son portefeuille d’afficher un rendement de 13,3% sur six mois. Le premier semestre de 2024 s’annonce plus complexe, mais la valorisation du portefeuille est juste et le cours de l’action inclut une décote de 15% par rapport à la valeur liquidative, de 51,3 euros. Nous maintenons notre recommandation d’achat.



Conseil: achat

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 43 euros

Ticker: GIMB BB

Code ISIN: BE0003699130

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,2 milliard d’euros

C/B 2022/23: –

C/B attendu 2023/24: 7

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: -3,5%

Rendement du dividende: 5,8%