Généreuse offre de Nolet sur Lucas Bols

La distillerie de gin néerlandaise Nolet a bien choisi le moment pour émettre son OPA.

Nolet a fait une offre amicale sur son compatriote du même secteur Lucas Bols, dont elle est l’actionnaire majoritaire (29,9%). Elle a proposé 18 euros par action Lucas Bols (dividende inclus) qu’elle ne détenait pas encore (les 70,1% restants). Soit une transaction à 269,5 millions d’euros, que les conseils d’administration et de surveillance de Lucas Bols ont soutenue à l’unanimité. L’entreprise familiale de Schiedam, connue notamment pour son gin Ketel One, et la distillerie amstellodamoise, connue entre autres pour sa vodka BOLS, ne feront plus qu’un. Nolet financera le rachat à l’aide de fonds propres. Rachat qui ne requiert pas l’aval des autorités de la concurrence.

Nolet offre donc une prime de 76% par rapport au cours de clôture de Lucas Bols du 6/10. L’OPA est également supérieure au prix de 15,75 euros auquel l’action avait été introduite en Bourse, en 2015 – ce choix du montant était un clin d’œil à l’année de création de l’entreprise, 1575. Rares sont les OPA si généreuses! Le plus souvent, les primes de rachat sont de 20-30%. En outre, Nolet a choisi le moment opportun pour absorber Lucas: les marges de sa cible souffrent de la hausse des prix des matières premières et de la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs.

Sous la houlette de Huub van Doorne, Lucas Bols s’est très bien positionné sur le marché international des cocktails, qui connaît une croissance rapide; grâce aux marques fortes de l’amstellodamois et à la très bonne santé financière de Nolet, le nouvel acteur de taille moyenne à naître pourra croître encore plus rapidement. Après la fusion, Lucas Bols conservera son identité et son équipe dirigeante. Huub van Doorne cédera toutefois à Nolet sa participation de 5,22% dans Lucas Bols.

Conclusion

Lucas Bols était voué à être racheté: sa santé financière n’était pas des meilleures, mais il profitait d’un engouement croissant pour les cocktails aux quatre coins de la planète. Quant à son parcours boursier, il n’a pas été étincelant. Pour autant, nous pensons que ce mariage sera couronné de succès. Nous recommandons d’accepter l’offre (à venir). Ou de vendre vos titres si vous décelez de meilleures opportunités dans l’intervalle. Le cours de l’action n’a en tout cas jamais atteint le prix de l’offre au cours de ces cinq dernières années.

Conseil: accepter l’offre

