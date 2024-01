Gatos Silver remonte la pente

Gatos Silver est sain financièrement et son projet majeur offre un beau potentiel d’expansion.

Le producteur américain de métaux précieux Gatos Silver a connu un parcours pour le moins mouvementé depuis son introduction en Bourse, en octobre 2020. Son actif principal est sa participation de 70 % dans Los Gatos Joint-Venture (LGJV), qui exploite la mine Cerro Los Gatos (argent, plomb, zinc, or), au Mexique. La mine produit depuis l’automne 2019. Grâce aux bons résultats opérationnels, à l’excellente réputation de l’actionnaire majoritaire (Robert Kaplan ; 32 % par le biais d’Electrum Group) et au très beau potentiel d’expansion de la mine, l’action avait décollé, pour culminer à 20,26 dollars en juin 2021, soit plus d’un triplement par rapport au prix d’émission (6,5 dollars) de 2020. En juillet 2021, contre toute attente, Gatos leva 125 millions de dollars à 14 dollars par action et put rembourser sa part de l’emprunt contracté par LGJV pour construire la mine. L’action dévissa pour la première fois en janvier 2022, après que Gatos eut annoncé que l’estimation des réserves réalisée en 2021 contenait des erreurs. Les ressources recalculées, Gatos dut revoir à la baisse ses réserves, en octobre 2022 : -32 %, à 47,7 millions d’onces troy, pour l’argent ; -37 %, à 599,1 millions de livres, pour le zinc ; -36 %, à 286,7 millions de livres, pour le plomb ; et -35 %, à 51.800 onces troy, pour l’or. Cette révision conduisit à des incertitudes sur le plan comptable jusqu’à juin 2023. Gatos a éprouvé une perte de 80,3 millions de dollars sur son investissement dans LGJV. La valeur comptable nette a chuté de 21,9 millions de dollars, à 331,2 millions de dollars, et Gatos a dû débourser 7,9 millions de dollars pour régler des litiges. Le nouveau rapport prévoyait que la mine produirait jusqu’au 1er trimestre de 2028, à un coût moyen faible de 7,06 dollars par once troy d’argent, revenus des sous-produits inclus.

Les performances opérationnelles de LGJV sont néanmoins toujours bonnes. Au sortir du 3e trimestre, la co-entreprise a revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice : elle produira 8,8 à 9,3 millions d’onces troy d’argent (pronostic initial : 7,4 à 8,2 millions) et sous-produits inclus, 13,8 à 14,6 millions d’onces troy d’équivalent argent (projection initiale : 12,4 à 13,8 millions). Le coût de production fluctue entre 11 et 13 dollars par once troy d’argent, revenus des sous-produits inclus.

LGJV et Gatos Silver sont tous deux dépourvus de dettes et disposaient respectivement de 20,9 millions et de 57,7 millions de dollars de liquidités au 31 octobre. Gatos dispose en outre d’une ligne de crédit non utilisée de 50 millions de dollars. Ils ont donc les moyens d’agrandir le projet. La nouvelle estimation des ressources de Cerro Los Gatos, qui date de septembre 2023, est très positive : la durée de vie de la mine a été prolongée de près de trois ans, jusqu’à fin 2030, et la production d’argent prévisionnelle a été relevée de 46 %. La valeur actuelle des flux de trésorerie nets après impôts a augmenté de 123 millions de dollars, à 462 millions de dollars (sur une base de 100 %). Par ailleurs, la direction déduit du programme d’exploration en cours (extension de la zone South-East Deeps) que la durée de vie de la mine pourrait être étendue de trois à quatre ans encore. Nous en saurons davantage à ce sujet au cours des 12 prochains mois.

Conclusion

Gatos Silver est sain financièrement et son projet majeur offre un beau potentiel d’expansion. L’action se reprend doucement, mais comme elle se négocie encore bien en dessous de son niveau d’avant 2022, sa marge de progression est non négligeable. Pour l’investisseur en matières premières conscient du risque inhérent à ce type d’investissement.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 6,54 dollars

Ticker : GATO US

Code ISIN : US3680361090

Marché : New York

Capit. boursière : 452,3 millions USD

C/B attendu 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : +60 %

Rendement du dividende : –