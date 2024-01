Galapagos franchit de nouvelles étapes dans la thérapie CAR-T

Galapagos met en oeuvre sa nouvelle stratégie et a déjà annoncé deux nouveaux partenariats en oncologie, cette année.

La société de biotechnologie a finalisé au début de l’année la cession, annoncée en novembre, de ses activités européennes portant sur le Jyseleca à Alfasigma. Galapagos percevra 50 millions d‘euros dans un premier temps. Elle s’attend à économiser de 150 à 200 millions d’euros d’ici 2025 ; c’est joli, au regard de sa consommation de trésorerie en 2023, qu’elle a estimée à 380-420 millions d’euros.

En immunologie, Galapagos se concentre sur l’inhibiteur de TYK2 GLPG3667, qui fait l’objet d’études de phase II depuis l’an passé pour le traitement du lupus érythémateux systémique actif et de la dermatomyosite. En outre, elle testera (phase Ib) cette année le CAR-T CD19 GLPG5101 sur des patients atteints de lupus érythémateux disséminé réfractaire. Galapagos entend mettre sur le marché un premier médicament issu de sa nouvelle franchise dans les traitements de cancers par cellules CAR-T d’ici 2026 ou 2027.

En décembre, l’entreprise a présenté de nouvelles données encourageantes relatives à ses études CAR-T CD19 de phase I/II en cours avec les molécules GLPG5201 et GLPG5101. Pour la GLPG5201, le recrutement des patients de l’étude de phase I est terminé et pour la phase II, il a été décidé d’administrer la dose la plus élevée de la molécule aux patients atteints de leucémie lymphoïde chronique récurrente/réfractaire. Pour la GLPG5101, une étude visant à déterminer la dose à administrer en phase I est en cours, parallèlement à une étude de phase II ; jusqu’à présent, les données d’efficacité et de sécurité sont prometteuses. Par ailleurs, les deux études confirment la faisabilité du modèle de production décentralisée de cellules CAR-T au lit des patients, qui réduit à sept jours leur temps d’accès à leur traitement. En décembre toujours, Galapagos a lancé son troisième programme de thérapie de cancers par cellules CAR-T : une étude de phase I/II a démarré avec le GLPG5301, un candidat CAR-T dirigé contre l’antigène BCMA en vue de traiter le myélome multiple récidivant/réfractaire.

Cette année, Galapagos a déjà annoncé deux partenariats en oncologie. Elle s’associe avec BridGene Biosciences, qui dispose de sa propre plateforme, pour développer des médicaments à base de petites molécules, et avec Thermo Fisher Scientific pour la production décentralisée de cellules CAR-T.

Conclusion

Si le titre demeure faiblement valorisé, en se négociant bien en dessous de la trésorerie, d’environ 55 euros par action, c’est parce que le développement de produits de Galapagos n’en est qu’à un stade précoce et que la concurrence est féroce. Pour l’investisseur patient.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 37,60 euros

Ticker : GLPG AS

Code ISIN : BE0003818359

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 2,48 milliards EUR

C/B 2022 : -

C/B attendu 2023 : -

Perf. cours sur 12 mois : -13 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +0,5 %

Rendement du dividende : –