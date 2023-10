Franco-Nevada progressera au second semestre

Les résultats de la société canadienne de royalties et de streaming ont reculé en glissement annuel dans une bien moindre mesure au deuxième trimestre qu’au premier. Et le second semestre devrait être meilleur, puisque la direction n’a pas réajusté ses perspectives pour l’exercice.

Franco-Nevada (FNV) a vendu au deuxième trimestre un peu plus de métaux précieux qu’un an plus tôt et qu’au premier trimestre de 2023, durant lequel la production de cuivre à Antapaccay (mine de Glencore), au Pérou, a été interrompue en raison de troubles sociaux, de même que la production, de cuivre également, à Cobre Panama, tant qu’un accord sur une nouvelle concession n’avait pas été conclu avec le gouvernement. Tout est rentré dans l’ordre dans ces mines. Ce redressement des ventes au deuxième trimestre a permis de limiter la baisse sur les six premiers mois à 6,5%, à 243.271 onces troy d’équivalent or. Grâce à la hausse de 5,7% en moyenne du prix de vente de l’or, à 1.978 dollars l’once, et de 6,8% du prix de vente de l’argent, à 24,18 dollars l’once, le chiffre d’affaires (CA) issu de ces métaux précieux a progressé de 6,3%, à 259,2 millions de dollars. Sur le premier semestre, ce CA a baissé de 3,1% en un an, à 471,4 millions de dollars (contre -12,6% au premier trimestre). Convertie en équivalent or, la contribution des autres actifs (principalement le minerai de fer, le pétrole et le gaz) au CA a plongé de 38,7%, à 36.482 onces troy, au deuxième trimestre; ce plongeon est surtout imputable à la forte baisse du prix du gaz par rapport à l’année dernière. Le gaz avait en effet atteint des prix inédits, en 2022. Le CA provenant des autres matières premières a reculé de 34,8%, à 70,7 millions de dollars, au deuxième trimestre et de 34,1%, à 134,8 millions de dollars, au premier semestre. Sur ces mêmes périodes respectivement, FNV a vu l’ensemble de ses ventes baisser de 11,8%, à 168.515 onces troy d’équivalent or, et de 15,1%, à 313.846 onces; le CA consolidé céder 6,4%, à 329,9 millions de dollars, et 12,3%, à 606,2 millions de dollars; le cash-flow d’exploitation ajusté (Rebitda) chuter de 8%, à 275,6 millions de dollars, et de 14%, à 505 millions de dollars; et le bénéfice net se contracter de 6%, à 184,5 millions de dollars (0,96 dollar par action), et de 10%, à 341 millions de dollars (1,78 dollar par action).

Au cours de ces derniers mois, FNV a investi dans pas moins de sept projets, dont, surtout, 75 millions de dollars dans un contrat de royalties sur l’or et le cuivre extraits de Pascua-Lama (projet de Barrick Gold), au Chili. L’entreprise, qui n’est pas endettée, disposait de 1,3 milliard de dollars de liquidités au 30 juin et d’une ligne de crédit non utilisée de 1 milliard de dollars. Elle s’attend toujours à vendre en 2023 de 490.000 à 530.000 onces troy d’équivalent or issues des métaux précieux (en 2022: 510.385 onces); apport du minerai de fer, du pétrole et du gaz inclus, ce sera entre 640.000 et 700.000 onces (en 2022: 729.960 onces). En d’autres termes, FNV table sur un second semestre meilleur que le premier.

Grâce à l’extension de mines et à la mise en production de nouvelles mines ces prochaines années, l’entreprise entend produire en 2027 de 565.000 à 650.000 onces troy d’équivalent or; si l’on y inclut la contribution du minerai de fer, du pétrole et du gaz, ce sera de 760.000 à 820.000 onces.

Conclusion

En acquérant le titre défensif FNV, vous miserez sur le potentiel de redressement du secteur des métaux précieux. C’est une valeur de base de notre portefeuille modèle. Et le moment est opportun pour prendre une position: elle s’est dépréciée quelque peu au cours du deuxième trimestre.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 131,98 dollars

Ticker: FNV US

Code ISIN: CA3518581051

Marché: New York

Capit. boursière: 25,5 milliards USD

C/B 2022: 36

C/B attendu 2023: 36,5

Perf. cours sur 12 mois: +10%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: 1,02%