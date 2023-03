Flux de nouvelles en 2023 chez Hyloris

L’année sera chargée sur le plan des essais cliniques. Comme l’action réagit généralement très bien aux annonces de nouveaux produits, il est probable que la masse d’informations à venir l’influence dans le bon sens.

Hyloris a échoué à convaincre en 2022. La lettre adressée en juin par l’Agence américaine des médicaments en réponse à la demande d’approbation du Maxigesic IV ne remettait pas en cause l’efficacité et l’innocuité de l’analgésique administré par voie intraveineuse, mais les questions qu’elle pose retardent le processus d’un an et demi (le nouveau dossier sera soumis avant l’été). Le chiffre d’affaires du Maxigesic IV et du Sotalol IV a atteint 2 millions d’euros (+100%) en 2022.

La deuxième déception de l’année tient au ralentissement du rythme auquel de nouveaux candidats intègrent le pipeline. Après une fin d’année 2021 intense (quatre nouveaux candidats annoncés), le compteur est resté bloqué sur le seul HY-083, destiné à traiter la rhinite idiopathique (inflammation chronique ou aiguë de la muqueuse nasale), en 2022. Le HY-088, contre les carences en minéraux dans le sang, a suivi en janvier 2023. Selon Stijn Van Rompay, le CEO d’Hyloris, il pourrait être mis sur le marché dès 2026.

Hyloris a actuellement deux produits commercialisés, 14 en cours de développement, et trois génériques dans le pipeline. Un pipeline qu’elle s’emploie activement à étendre, puisqu’il devrait compter 30 produits (y compris ceux déjà sur le marché) avant 2025. Le pipeline a lui aussi subi certains retards en 2022.

Cette année sera chargée sur le plan des essais cliniques. Le programme de développement du pipeline est financé au moyen de la trésorerie disponible (43,5 millions d’euros fin 2022), des revenus des licences et des paiements d’étape.

Conclusion

L’action a remarquablement résisté en 2022. Comme elle réagit généralement très bien aux annonces de nouveaux produits, il est probable que la masse d’informations prévue pour 2023 et 2024 l’influence dans le bon sens. Dans l’intervalle, nous recommandons d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 13,18 euros

Ticker: HYL BB

Code ISIN: BE0974363955

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 369 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -24%

Perf. cours depuis le 01/01: +12%

Rendement du dividende: –