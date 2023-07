Flow Traders: chiffres (et dividende) en net recul

Sans envolée des volumes de transactions et sans haute volatilité des marchés financiers, le teneur de marché néerlandais ne brille pas.

Le trader à haute fréquence se porte très bien quand les volumes d’échange sont élevés et que les cours fluctuent beaucoup. Or tel ne fut pas le cas au deuxième trimestre. Le nombre de transactions sur ETF a été inférieur d’environ un cinquième à celui des trimestres précédents. De plus, l’indice VIX est passé sous 14 en juin, pour la première fois depuis plus de trois ans. Cet indicateur de volatilité avait oscillé entre 20 et 30 pendant la quasi-intégralité de l’année 2022.

Depuis la présentation de ses chiffres décevants du 1er trimestre, le teneur de marché a vu son action céder 12%. Il avait en outre annoncé s’attendre à un revenu net de trading de quelque 49 millions d’euros au 2e trimestre, soit un net recul par rapport aux 110,4 millions d’euros du 1er trimestre et aux 149 millions d’euros réalisés un an plus tôt au 2e trimestre. Recul que même de sévères réductions des coûts ne compenseraient pas. Et licencier du personnel, qui est majoritairement qualifié, n’est certainement pas à l’ordre du jour au vu de la concurrence croissante dans le secteur. Flow Traders pronostique par ailleurs un Ebitda négatif d’environ 15 millions d’euros et une perte nette d’un montant un peu plus élevé.

Nous avions en son temps recommandé d’acheter Flow Traders pour trois motifs: la capacité de l’entreprise à enregistrer de gros bénéfices dans un marché volatil, ses ambitions de croissance et l’attrayant rendement du dividende. Lequel dernier ne l’est plus, après le recul du bénéfice. Il faut dire aussi que la faiblesse de l’activité clé de l’entreprise néerlandaise a éclipsé les opportunités qu’elle a saisies sur les marchés en croissance.

Conclusion

La raison principale pour laquelle nous maintenons notre conseil “à conserver” est la vitesse à laquelle le bénéfice peut augmenter quand les marchés financiers vont mal.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 19,71 euros

Ticker: FLOW NA

Code ISIN: BMG3602E1084

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 928 millions EUR

C/B 2022: 17

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -18%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 4,5%