Flow Traders attend impatiemment les turbulences

Le teneur de marché brille surtout lorsque les volumes d’échange sont élevés et que les cours fluctuent beaucoup, ce qui est loin d’être le cas cette année. Nous conseillons toutefois de conserver cette valeur contrarienne.

L’année 2023 a surtout été placée sous le signe du transfert du siège social aux Bermudes, un paradis fiscal des Caraïbes moins regardant sur les fonds propres, ce qui offre à Flow Traders une marge de manœuvre accrue pour procéder à des acquisitions et se développer de manière autonome. Cette nouvelle implantation met en outre la société sur un pied d’égalité avec les concurrents non européens déjà soumis à une régulation moins stricte.

Les résultats décevants publiés par le teneur de marché à haute fréquence pour le 2etrimestre illustrent toutefois qu’il est de plus en plus difficile de gagner de l’argent dans un environnement de marché plus calme. A 49,5 millions d’euros, le revenu net de trading a diminué de 41% en un an; Flow Traders sort tout juste du rouge, avec un bénéfice de 0,4 million d’euros. Outre le contexte difficile, l’entreprise doit rivaliser, surtout sur le marché américain, avec de grands acteurs (Goldman Sachs…) et des spécialistes (Jane Street, Citadel). Pour gagner des parts de marché, ce qui est essentiel pour assurer sa rentabilité à long terme, Flow Traders a pratiqué des prix bas. La direction a toutefois indiqué aux analystes que cette stratégie allait être abandonnée.

Conclusion

Plombée par des perspectives peu encourageantes, l’action a perdu plus de 30% depuis la mi-avril. Le bénéfice par action est attendu à 1,10 euro et pourrait doubler l’an prochain, si les turbulences s’intensifient sur le marché. Si nous recommandons toujours de conserver le titre, c’est pour sa nature contrarienne, associée à une politique généreuse de rétrocession des bénéfices aux actionnaires.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 18,06 euros

Ticker: FLOW NA

Code ISIN: BMG3602E1084

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 840 millions EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 16,5

Perf. cours sur 12 mois: -5%

Perf. cours depuis le 01/01: -16%

Rendement du dividende: 6,1%