Fin de l’aventure boursière pour Telenet

L’investisseur qui aura acheté des actions lors de l’entrée en Bourse, en 2005, et qui les aura conservées jusqu’au bout aura, dividendes compris, fait une bonne affaire. Mais rares sont les personnes dans le cas.

Six mois après avoir annoncé son intention de retirer Telenet de la cote, Liberty Global touche au but. Bien qu’actionnaire majoritaire, la maison mère n’avait pu réunir en une fois que 93,43% des actions; à l’issue d’un deuxième tour, elle détient 96,26% des titres, ce qui lui permet de procéder à une offre simplifiée de rachat forcé, à 21 euros par action toujours. Cette offre est valable jusqu’au 13 octobre, date à laquelle Telenet sera radiée de la cote. Les actions restantes ne pourront alors plus être échangées que dans le segment Expert Market. A l’heure où nous rédigeons ces lignes, Telenet se négocie à 21,1 euros, soit un peu plus que le prix de l’offre. A cela s’ajoutent les taxes boursières et les frais de vente; pointons en outre la faiblesse de la liquidité.

Telenet signe un parcours boursier en dents de scie. L’investisseur qui aura acheté des actions lors de l’entrée en Bourse, en 2005, et qui les aura conservées jusqu’au bout aura, dividendes compris, fait une bonne affaire. Mais rares sont les personnes dans le cas. Aux actionnaires récents, l’offre n’assure un rendement positif qu’à ceux qui sont entrés au capital après juillet 2022. Ils doivent une fière chandelle à Liberty Global, car les titres de la plupart des autres entreprises télécom sont orientés à la baisse et Telenet n’aurait, à l’heure actuelle, jamais atteint 21 euros seule: l’entreprise belge doit faire face à des dépenses d’investissement élevées, à la désaffection à l’égard de la télévision traditionnelle et à une perte importante de sa clientèle, échaudée par des problèmes informatiques persistants. Liberty voit toujours du potentiel dans Telenet mais avec ses participations dans plusieurs pays, le holding américain a sans doute son propre agenda, dans la perspective d’une vague de fusions et de consolidations au sein du secteur.

Conseil: accepter l’offre

Risque: faible

Rating: 3A

Cours: 21,10 euros

Ticker: TNET BB

Code ISIN: BE0003826436

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,4 milliards EUR

C/B 2022: 2,5

C/B attendu 2023: 12

Perf. cours sur 12 mois: +37%

Perf. cours depuis le 01/01: +34%

Rendement du dividende: 4,7%