Fenêtre d’entrée pour le long terme dans Umicore

Cette semaine, la rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024.

Umicore opère sur trois fronts dans le secteur des matériaux. La plus grande division fabrique des catalyseurs pour véhicules ; au premier semestre de 2023, elle a apporté 46 % du chiffre d’affaires (CA) et 40 % du cash-flow d’exploitation du groupe. La deuxième assure le recyclage des métaux précieux provenant des déchets électroniques et d’autres flux de déchets industriels. Quant à la troisième division, elle opère dans le domaine de l’énergie et des technologies de surface, avec pour principale activité la production de matériaux pour batteries de véhicules électriques.

Quel bilan tirer de 2023 ?

L’exercice 2023 a été difficile pour Umicore. Son cash-flow d’exploitation aura reflué d’environ 10 % sur l’année. Les résultats de la division recyclage ont été sous pression du fait de la baisse des prix des métaux précieux qu’Umicore recycle, en particulier celle du rhodium et du palladium ; pour le premier, le prix moyen au kilo a chuté de 505.000 euros au premier semestre de 2022 à 142.000 euros aujourd’hui. Le cash-flow d’exploitation de cette division a reculé entre 2022 et 2023, mais est resté supérieur aux niveaux historiques moyens d’avant 2020.

Par ailleurs, le recyclage a affiché des résultats meilleurs que ceux des autres divisions, en 2023, après avoir gagné des parts sur le marché automobile, qui s’est redressé.

La division batteries contribue actuellement peu aux bénéfices, car les ventes sont en berne et le développement des capacités a nécessité de lourds investissements. Mais Umicore a su lever une partie des nombreux doutes qui planaient sur l’avenir de la division à l’automne. Le carnet de commandes s’est considérablement étoffé et atteindra 270 gigawatts-heure (GWh) d’ici à 2030. Le groupe vise 400 GWh sous contrat d’ici 2030, et a confirmé une marge d’au moins 25 % du cash-flow d’exploitation sur ces contrats à partir de 2026. Le financement des vastes investissements nécessaires à l’expansion pèse désormais moins lourd (de 5 à 3,8 milliards d’euros pour la période 2022-2026), notamment grâce aux généreuses subventions du gouvernement canadien.

Qu’attendre de 2024 ?

Le spécialiste des métaux devrait renouer avec la rentabilité en 2024. Bien positionnée sur le marché, la division catalyseurs continue sur sa belle lancée. La division batteries devrait avoir mangé son pain blanc, et signera probablement de nouveaux contrats. Toutefois, elle ne redeviendra un moteur de bénéfice qu’à partir de 2026. C’est donc la division recyclage qui dopera ce dernier, grâce au redressement des prix des métaux précieux. Les prix du rhodium et du palladium sont retombés à leurs niveaux historiques moyens d’avant 2020, gommant toute l’avancée de ces deux dernières années. Un redressement se profile lentement.

Pourquoi est-ce un favori ?

Le cours d’Umicore intègre déjà largement les mauvaises nouvelles de 2023. La baisse des prix des métaux précieux et les débuts difficiles de la division batteries ont fait dévisser l’action de plus de 30 % cette année. Le titre est donc désormais bon marché. L’étoffement notable du carnet de commandes pour les matériaux de batteries et la promesse de rentabilité de la division à partir de 2026 ont considérablement réduit le profil de risque de cet investissement. La hausse des cours des métaux précieux pourrait bien faire rebondir les résultats. Le cours relativement bas de l’action offre une belle opportunité d’entrée pour le long terme.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 24 euros

Ticker : UMI BB

Code ISIN : BE0974320526

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 5,92 milliards EUR

C/B 2023 : 12

C/B attendu 2024 : 12

Perf. cours sur 12 mois : -29 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -32 %

Rendement du dividende : 3,3 %