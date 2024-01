Fastned s’en tient à son plan d’expansion

Bien qu’en 2023 l’entreprise ait ouvert un peu moins de stations de recharge rapide que prévu, elle n’a pas modifié ses objectifs d’expansion.

Fastned a ajouté 19 stations à son réseau au 4e trimestre, et 55 sur l’exercice. Elle en visait 60, mais avait déjà annoncé en décembre qu’en raison d’une météo défavorable, elle n’atteindrait pas ce chiffre. Fin 2023, Fastned comptait 297 stations en service. Elle ambitionne toujours de porter ce nombre à plus de 350 d’ici la fin de 2024, à plus de 400 d’ici la fin de 2025 et à 1.000 d’ici 2030. A partir de 2025, elle devra donc en ouvrir 100 par an. Elle a acquis 22 nouveaux emplacements au 4e trimestre, et 59 en 2023. Au 31 décembre, elle en détenait au total 432 (les 92 zones de recherches qu’elle s’est vu attribuer en remportant au dernier trimestre un appel d’offres en Allemagne ne sont pas incluses), répartis dans neuf pays.

Au 4e trimestre, la flotte de véhicules électriques a bien progressé (+37 % aux Pays-Bas et +28 % en Allemagne, par exemple, en glissement annuel) mais la croissance du chiffre d’affaires (CA) de Fastned liée à la recharge a été plus rapide : +44 %, à 19,2 millions d’euros. En glissement annuel, le CA par station a grimpé de 237.000 à 267.000 euros en moyenne. Le bénéfice brut lié à la recharge s’est élevé à 14,2 millions d’euros (+77 %) et le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda), à 122.000 euros (hausse d’un tiers), conformément aux attentes. Les détails relatifs aux bénéfices n’ont pas encore été communiqués. L’Ebitda sous-jacent de 2023 (hors coûts d’expansion) est positif comme Fastned l’avait anticipé.

Conclusion

L’action recèle un grand potentiel haussier sur un marché en pleine croissance. Fastned vise un CA moyen par station de plus d’un million d’euros d’ici à la fin 2030 ! Mais rien n’est encore gagné car, la concurrence s’intensifiant, l’entreprise doit dénicher de nouveaux sites de recharge plus vite que l’éclair. Nous en restons dès lors à notre conseil prudent.

Conseil : conserver/attendre

Risque : élevé

Rating : 2C

Cours : 28,80 euros

Ticker : FAST NA

Code ISIN : NL0013654809

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 548 millions EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois :-26 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +6 %

Rendement du dividende : –