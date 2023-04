Fagron signe un excellent premier trimestre

Toutes les régions ont contribué à la croissance du spécialiste des préparations magistrales. Le titre a bien réagi, mais la valorisation devient élevée. Nous abaissons donc notre conseil.

Fagron achève un excellent 1er trimestre. Son chiffre d’affaires (CA) a bondi de 16% en un an, à 181,4 millions d’euros (+12,8%, hors effets de change). A périmètre constant (hors acquisitions et désinvestissements), le CA a augmenté de 11% (+8% à taux de change constants), alors que les prévisions de croissance organique hors effets de change d’une année sur l’autre avaient été arrêtées à 5-9%.

Toutes les régions ont contribué à la croissance. En Europe, les augmentations de prix, les améliorations opérationnelles et les initiatives commerciales ont permis au CA d’atteindre 72,2 millions d’euros (+7,2%; +5% à périmètre constant et hors effets de change). Le cycle d’augmentation des prix touche toutefois à sa fin, et la concurrence reste féroce. Elle est acharnée en Amérique latine également, ce qui n’a pas empêché la région d’enregistrer un CA de 39,1 millions d’euros (+6,9%; +0,6%). La demande émet là-bas des signes de reprise encourageants. La plus forte croissance est venue d’Amérique du Nord, où le CA a progressé de 33,6%, à 70 millions d’euros (+17,1%). Le groupe a acquis Wildlife Pharmaceuticals, un producteur sud-africain de préparations vétérinaires dont le CA, à marges comparables, s’établit à plusieurs millions d’euros.

Fagron confirme son CA prévisionnel pour l’exercice, ainsi que la hausse de sa rentabilité, en particulier au 2e semestre. La marge de trésorerie d’exploitation avait atteint l’an dernier 19,1% (-150 points de base par rapport à 2021). Un dividende brut de 0,25 euro par action sera versé en mai.

Conclusion

Pour la 2e fois d’affilée, le titre réagit très bien au rapport trimestriel. La valorisation approche par conséquent 17 fois le bénéfice et dépasse 11 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/flux de trésorerie d’exploitation escomptés pour 2023. Nous abaissons notre recommandation.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 17,46 euros

Ticker: FAGR BB

Code ISIN: BE0003874915

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,27 milliard EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: -5,5%

Perf. cours depuis le 01/01: +28%

Rendement du dividende: 1,4%