Fagron a encore relevé ses prévisions annuelles

Au vu des fondamentaux actuels, l’action devrait continuer de se redresser, pour avoisiner au cours des prochains mois les 20 euros.

Le groupe voit sa croissance s’accélérer. Au troisième trimestre, son chiffre d’affaires (CA) a gagné 10,6% en glissement annuel, à 191,4 millions d’euros, pour un consensus à 185,6 millions. La croissance organique (hors acquisitions et désinvestissements) est de 10,2%. Hors effet de change, la croissance s’établit à 13,9%, dont +13,4% à périmètre organique. Comme le CA du premier semestre s’est élevé à 371,6 millions d’euros (+13,1% en glissement annuel), le CA des neuf premiers mois se monte à 563 millions (soit un joli +12,2%, dont 9,7% de croissance organique).

Si la région EMEA a été la moins performante au troisième trimestre, avec une hausse du CA de 1,6% (mais de 2,2% hors effet de change), à 66,2 millions d’euros, et une progression organique de 0,6% seulement, c’est parce que Fagron a cessé d’y augmenter ses prix et que le segment Brands & Essentials (marques et produits de base) connaît un ralentissement après un très bon premier semestre. Selon le CEO, Rafael Padilla, ce ralentissement n’est que passager et découle de l’accélération de la croissance dans le segment Compounding (préparations magistrales). Dans la région, Fagron sera bientôt actif en Hongrie. Il a en effet annoncé acquérir Pharma Product, qui domine ce marché. Son CA annuel s’établit entre 6 et 10 millions d’euros et sa marge d’exploitation (Ebitda/CA) atteint quelque 10%.

En Amérique latine, les chiffres s’améliorent, bien que la concurrence demeure intense. Le CA s’y est accru de 5,3% (et de 4,2% à cours de change constants) au troisième trimestre, à 45,2 millions d’euros. La croissance, sur les neuf premiers mois de l’année, s’établit à 3,4% (mais à 1,3% hors effet de change), à 125,7 millions d’euros. En Colombie, le CA des préparations magistrales a bondi de 31,5%, à 1 million d’euros.

Quant à l’Amérique du Nord, elle excelle cette année: le CA a augmenté de 23,3%, à 80 millions d’euros, et hors effet de change, la croissance organique a été de 32,1%, au troisième trimestre. Sur neuf mois, le CA s’y élève à 225 millions d’euros (+27% par rapport à rapport à la même période en 2022 et +29,3% hors effet de change). Le CA est en repli dans le segment Brands (-8,4%, à 5,3 millions d’euros) & Essentials (-11,1%, à 16,5 millions d’euros), mais les chiffres sous-jacents s’améliorent grâce à l’intégration de Letco. Le segment Compounding a vu son CA progresser de pas moins de 43,5%, à 58,2 millions d’euros, porté par les usines de Wichita et de Boston (CA annuel conjoint de 150 millions de dollars) ainsi que par l’entreprise Anazao. Par ailleurs, les perspectives de croissance sur le marché américain restent favorables. Fagron maintient que l’usine de Boston atteindra le seuil de rentabilité au cours de ce second semestre.

Désormais, le CA de l’exercice devrait se situer entre 750 et 770 millions d’euros, soit une croissance de 9,7-12,6%; au sortir du premier semestre, la fourchette de croissance prévisionnelle du CA avait déjà été relevée, à 5-9%. S’agissant du bénéfice, la mise à jour trimestrielle n’avance aucun chiffre pour 2023. Fagron y confirme néanmoins s’attendre à ce que la croissance du CA par rapport à l’exercice précédent se traduise par une progression de la rentabilité ou de la marge de Rebitda. Laquelle dernière a, au 1ersemestre, gagné 10 points de base en glissement annuel, à 19,4%. Sur l’exercice 2022, en tenant compte de l’incidence défavorable de l’acquisition de l’usine de préparations stériles de Boston sur elle, elle s’est établie à 19,1%, s’inscrivant en baisse de 150 points de base par rapport à 2021.

Conclusion

L’action Fagron a bien réagi au rapport, meilleur qu’attendu. Son cours est revenu à son niveau d’avril dernier, où nous avions abaissé notre recommandation à “conserver”. Aujourd’hui, les fondamentaux sont meilleurs, si bien que nous anticipons une poursuite de son redressement au cours des prochains trimestres, vers 20 euros. La valorisation reste correcte, à 17 fois le bénéfice et à 10,5 fois le ratio valeur de l’actif économique (EV)/Ebitda pronostiqués pour 2023. A conserver, toujours.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 16,89 euros

Ticker: FAGR BB

Code ISIN: BE0003874915

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,24 milliard EUR

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: +36%

Perf. cours depuis le 01/01: +24%

Rendement du dividende: 1,5%