ExxonMobil investit toujours dans le pétrole

Si en Europe, presque tous les groupes énergétiques ont réduit considérablement leurs investissements dans les combustibles fossiles ces dernières années, aux Etats-Unis, ExxonMobil, comme Chevron et Occidental, a continué à investir dans le pétrole et le gaz, ce qui a ralenti le déclin de la production.

ExxonMobil tire du pétrole 63%, et du gaz naturel et du GNL, 37% de son chiffre d’affaires. Portés par leurs prix élevés, ses flux de trésorerie ont été abondants en 2022. Ils le sont nettement moins cette année. Le baril de brut coûte aujourd’hui 45% de moins qu’il y a un an. La baisse est encore plus importante pour le gaz naturel, passé de 8 à un peu plus de 2 dollars par million de Btu.

L’Agence internationale de l’énergie s’attend à voir encore la croissance de la demande de pétrole brut diminuer au cours des années qui viennent. Mais il n’en ira pas autrement pour l’offre.

ExxonMobil a investi massivement dans la production de pétrole au large de la Guyane et dans le Bassin permien ainsi que dans l’expansion de la raffinerie de Beaumont, au Texas. Par ailleurs, la major injecte 10 milliards de dollars en Chine, pour y construire une usine d’éthylène (servant à produire des plastiques) et un centre de R&D.

ExxonMobil dispose de 32,7 milliards de dollars de liquidités, pour une dette nette tombée à 6,5 milliards. Tout bon pour les actionnaires. Auxquels il a versé, au 1er trimestre, 8,1 milliards de dollars (pour 3,7 milliards de dividendes, le solde par rachats d’actions). Fin 2022, le dividende trimestriel a été porté à 0,91 dollar par action. Les rachats ont réduit le nombre d’actions en circulation de 4% depuis le début de 2022.

Conclusion

La valorisation d’ExxonMobil est correcte. Les estimations de bénéfices ne tiennent cependant pas compte d’une hausse des prix du pétrole et du gaz. L’action offre quoi qu’il en soit un rendement intéressant (3,5%).

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A