Excellent début d’année pour Kinepolis

Il ressort de sa mise à jour que le plus grand exploitant de salles de cinéma du pays (depuis novembre, 110 cinémas; 1.124 écrans et environ 200.000 sièges) a connu un excellent premier trimestre après une année durant laquelle la fréquentation n’avait pas été à la hauteur des attentes.

Le groupe Kinepolis a accueilli 8,08 millions de visiteurs au cours des trois premiers mois de 2023. C’est 36,1% de mieux qu’un an plus tôt mais l’on sait bien qu’alors, les restrictions sanitaires n’avaient pas été levées partout dans le monde. Ce sont nos voisins du Nord qui ont connu la plus belle progression de la fréquentation (+50,3%). Et c’est en Belgique qu’elle a été la plus modeste: +22,9%, soit 91,6% du nombre de visiteurs enregistrés en 2019, dernière année “normale” avant la crise sanitaire. Sur l’exercice 2022, les salles obscures belges avaient accueilli 72,7% du nombre de visiteurs recensés en 2019, et ce, grâce à une poignée de films, parmi lesquels Avatar: La voie de l’eau.

La fréquentation s’améliorant et les dépenses par visiteur continuant d’augmenter, le chiffre d’affaires (du groupe et par visiteur) est supérieur à celui de la même période en 2019. Par conséquent, les cash-flows d’exploitation (Ebitda et Ebitdal) sont bien plus élevés qu’au premier trimestre de 2022 et un peu plus importants qu’au même trimestre de 2019. Comme le résultat net a été positif chaque mois, le flux de trésorerie disponible a été abondant et Kinepolis a pu réduire considérablement sa dette financière nette.

Conclusion

Portée par Super Mario Bros, le film, la fréquentation a par ailleurs été remarquable durant les vacances de printemps. Le premier semestre devrait être du même acabit, au vu de l’attrayante offre de films. L’on comprend donc aisément pourquoi l’action s’est appréciée à la publication de la mise à jour. Mais, nous en sommes convaincus, elle grimpera plus haut.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 44,85 euros

Ticker: KIN BB

Code ISIN: BE0974274061

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,23 milliard EUR

C/B 2022: 43

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: -14%

Perf. cours depuis le 01/01: +16%

Rendement du dividende: 0,6%