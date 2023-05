Excellent début d’année pour EVS

L’entreprise récolte les fruits de sa nouvelle stratégie. Elle a relevé le chiffre d’affaires prévisionnel et a même émis une prévision en matière d’Ebit pour 2023.

Le liégeois EVS Broadcast Equipment a publié une mise à jour très réjouissante des chiffres du 1er trimestre. Serge Van Herck, son CEO, les qualifie d’“exceptionnellement robustes”: la société spécialisée dans les systèmes de production vidéo en direct n’avait jamais réalisé un chiffre d’affaires (CA) si élevé au 1er trimestre (118,2 millions d’euros). EVS récolte les fruits de sa nouvelle stratégie, qui consiste à vendre moins de produits que de solutions (LiveCeption, MediaCeption et MediaInfra). Par ailleurs, l’élargissement de l’offre a permis à EVS de gagner des parts de marché.

La Chine reste à la traîne, mais toutes les régions ont contribué à la croissance. Le CA de la division Live Audio Business a augmenté de plus de 25% grâce à d’importants contrats MediaCeption et MediaInfra signés plus tôt. Et si la division Live Service Providers a connu une croissance encore plus forte, c’est parce que de plus en plus de serveurs sont renouvelés. Le CA consolidé prévisionnel pour 2023 a dès lors été relevé, de 145-155 millions d’euros à 150-160 millions d’euros. EVS est donc bien partie pour réaliser un autre exploit: faire état d’une croissance du CA sur une année impaire, dépourvue d’événements sportifs majeurs tels qu’un championnat de football ou des Jeux olympiques. L’année dernière, elle avait déjà engrangé un CA record de 148,2 millions d’euros (+7,7% par rapport à 2021). C’est notamment grâce à son acquisition, en 2020, du néerlandais Axon qu’EVS a pu élargir son offre et accroître son CA aux Etats-Unis. La cerise sur le gâteau serait que la société voie aussi sa marge bénéficiaire progresser cette année. Le bénéfice d’exploitation (Ebit) a baissé de 37,1 millions d’euros en 2021 à 31,7 millions d’euros en 2022 et la marge d’Ebit, de 27% à 21,4%. Mais, pour la première fois, EVS a donné une prévision en matière d’Ebit pour 2023, lors de la présentation de la mise à jour: il devrait se situer dans la fourchette de 27,5 à 32,5 millions d’euros. Le haut doit en être atteint, pour que la marge de 2022 soit égalée.

En février, EVS a relevé ses étiquettes pour la troisième fois depuis le début de 2022. La direction s’attend à une légère baisse des marges brutes après le changement opéré dans le mix de produits. De nouvelles acquisitions ne sont pas à exclure; EVS disposait d’une trésorerie nette de 47 millions d’euros à fin mars (33,8 millions, trois mois plus tôt). Conformément à sa politique en la matière, la société versera un dividende brut de 1,1 euro par action pour cet exercice et pour le prochain. L’année dernière, il était de 1,6 euro, mais incluait un supplément de 0,5 euro destiné à compenser l’annulation du dividende en 2020 consécutive à la crise sanitaire.

Conclusion

EVS pourrait faire l’objet d’une revalorisation par le marché, dès lors que la croissance est à nouveau au rendez-vous, que les coûts sont sous contrôle et le rendement du dividende (5% brut) n’est pas négligeable. L’action s’échange à moins de 10 fois le bénéfice et à environ 7 fois le ratio valeur de l’entreprise (ev)/flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) escomptés pour 2023. Acheter (rating 1A).

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 22 euros

Ticker: EVS BB

Code ISIN: BE0003820371

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 315,2 millions EUR

C/B 2022: 9,5

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +8%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: –