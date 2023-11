EVS: toujours plus haut

Le spécialiste des systèmes de production vidéo en direct EVS Broadcast Equipment va très bien. Chiffre d’affaires et bénéfices se situeront dans le haut des fourchettes prévisionnelles qu’il a émises pour l’exercice.

Après avoir réalisé au 1er semestre un chiffre d’affaires (CA) record de 87,4 millions d’euros (+29,1% en glissement annuel, mais +41% si l’on tient compte du fait qu’en 2023, année impaire, aucun événement sportif majeur n’a lieu), la société technologique liégeoise avait relevé la fourchette prévisionnelle pour l’exercice de 150-160 millions (pronostic initial: 145-155) à 160-170 millions d’euros; dans sa récente mise à jour sur le 3e trimestre (dépourvue de chiffres concrets), elle a précisé que le CA s’y situerait dans le haut. Le consensus vise 168 millions d’euros.

Il est important de noter qu’il en ira de même pour le bénéfice d’exploitation (Ebit): il se situera dans le haut de la fourchette de 32,5-38,5 millions d’euros annoncée. L’année dernière, il s’est élevé à 31,9 millions d’euros, et la marge d’Ebit, à 21,4%. L’Ebit du 1er semestre de 2023 a atteint un joli 25 millions d’euros et la marge s’est accrue de 550 points de base par rapport à la même période l’an passé, à 28,5%. Dès lors, si l’on se fonde sur les prévisions pour 2023, la rentabilité sera plus faible au 2d semestre: le CA devrait tourner autour de 82 millions d’euros, l’Ebit, autour de 13 millions, et la marge d’Ebit, avoisiner les 16% (19,9% au 2d semestre de 2022). EVS a déjà recruté du personnel supplémentaire en vue de l’année olympique 2024. Contrairement à la mise à jour du 3e trimestre de l’année dernière, l’actuelle ne dit rien sur l’évolution du carnet de commandes. Au 1er semestre, EVS a enregistré pour 84 millions d’euros de nouvelles commandes, soit 5,4% de moins qu’un an auparavant. Le CEO, Serge Van Herck, a averti que la perspective d’une augmentation des taux d’intérêt et d’un ralentissement des dépenses publicitaires pourrait ralentir le rythme d’investissement de certains clients d’EVS.

EVS a versé un dividende intermédiaire de 0,5 euro brut par action le 24 novembre, et a confirmé entendre distribuer 1,1 euro brut par action au total pour l’année 2023 (rendement brut de 3,9%).

Conclusion

Pour nous, la juste valeur d’EVS demeure de 30 euros par action. Pour sûr, les bénéfices ne décevront pas, mais nous pourrions abaisser notre conseil, si le cours de l’action continuait de progresser.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 28 euros

Ticker: EVS BB

Code ISIN: BE0003820371

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 401,2 millions EUR

C/B 2022: 12,5

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: +31%

Perf. cours depuis le 01/01: +24%

Rendement du dividende: 3,9%