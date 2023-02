EVS Broadcast Equipment vise l’or en 2023

Le recentrage vers les technologies de studio opéré par le spécialiste de la diffusion en direct semble porter ses fruits. Le chiffre d’affaires a augmenté en 2022, mais la pression sur les marges s’accentue. Le titre reste sous-valorisé.

Fondé en 1994 à Liège, EVS Broadcast Equipment est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la diffusion en direct d’événements (sportifs, souvent), un segment de niche. Ses équipements se retrouvent dans près de 90% des véhicules de diffusion à travers le monde. Mais le groupe a opéré un recentrage vers les technologies de studio, afin d’être moins dépendant des grands événements sportifs tels que les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football, qui n’ont pas lieu chaque année. Ces efforts semblent fructueux, puisque Serge Van Herck, le CEO, qui entend faire d’EVS une valeur de croissance à part entière, table sur une hausse du chiffre d’affaires (CA) en 2023, malgré l’absence de manifestations d’envergure.

A 148,2 millions d’euros, le CA de 2022 s’inscrit dans la fourchette cible annoncée au troisième trimestre (145 à 150 millions d’euros) et a progressé de 7,7% sur un an. La vigueur du dollar a certes joué, mais la croissance atteint tout de même 3,5% hors effet de change grâce à une contribution accrue des studios au CA et des ventes plus soutenues en Amérique du Nord, notamment après le rachat, en 2020, du néerlandais Axon, qui propose des produits de diffusion live complémentaires. L’année a aussi été marquée par la signature d’un contrat à long terme avec un acteur de la Big Tech.

En revanche, la croissance du CA a été bridée par la pénurie de composants, qui a allongé les délais de livraison. En outre, malgré la hausse des ventes, le résultat d’exploitation (Ebit) a diminué de 5,4%, passant de 37,1 millions d’euros en 2021 à 31,7 millions en 2022. La pression sur les marges a été plus forte au second semestre; sur les six premiers mois de l’année, la marge d’Ebit était tombée de 24,9% à 23,3% en glissement annuel, tandis qu’elle est passée de 27% en 2021 à 21,4% en 2022. Le résultat net s’est aussi contracté, de 34,9 à 31,3 millions d’euros (de 2,57 à 2,29 euros par action). Un dividende brut de 1,6 euro par action sera versé.

La direction d’EVS devra relever deux défis majeurs en 2023: en premier lieu, montrer qu’elle peut augmenter son CA même lors d’une année impaire (donc moins riche sur le plan sportif). EVS table sur un CA de 145-155 millions d’euros pour 2023, au vu du carnet de commandes bien garni (141,8 millions d’euros fin 2022, soit 122% de plus qu’un an auparavant), les médias traditionnels rattrapant petit à petit les investissements non réalisés ces dernières années face à l’essor du streaming. Autre gageure, sans doute encore plus importante, pour cette année: faire remonter les marges bénéficiaires. La direction a promis de faire particulièrement attention aux coûts.

Conclusion

Le marché ne s’est pas arrêté trop longtemps sur la contraction des marges en 2022, préférant accorder de l’importance aux perspectives pour 2023, meilleures que prévu. Nous tablons sur un bénéfice par action de 2,40 euros au minimum pour l’année en cours, soit un ratio cours/bénéfice attendu de 9,5 seulement. Le ratio valeur de l’entreprise (EV)/cash-flow d’exploitation (Ebitda) escompté pour cette année s’élèverait à 6 à peine. Les investisseurs ne doivent pas non plus négliger le rendement brut du dividende, très élevé (7%). L’entreprise dispose d’une technologie de pointe, est bien positionnée sur son marché et est en outre financièrement très saine (trésorerie nette de 31,3 millions d’euros à fin 2022). Nous estimons donc toujours que l’action EVS est sous-valorisée: sa juste valeur s’établit à 27,50 euros au minimum.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 22,90 euros

Ticker: EVS BB

Code ISIN: BE0003820371

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 328,1 millions EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 9,5

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 7%