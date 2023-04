Encore une année record pour Franco-Nevada

Cette société canadienne spécialisée dans les royalties sur métaux précieux et leur streaming a pour atout majeur sa diversification. C’est grâce à la hausse de ses revenus du pétrole et du gaz qu’elle a clos 2022 sur des chiffres meilleurs encore que ceux de 2021.

Bien que son chiffre d’affaires (CA) ait baissé de 2% en glissement annuel, à 320,4 millions de dollars, au 4e trimestre, il s’est accru de 1,2%, à 1,32 milliard de dollars, sur l’exercice. La société a vendu au dernier trimestre de 2022 129.642 onces d’équivalent or, soit 6,6% de moins qu’un an plus tôt, et sur l’exercice, 510.385 onces d’équivalent or (fourchette prévisionnelle: 510.000-550.000 onces), ou 8,6% de moins qu’en 2021. Le CA issu des métaux précieux a chuté de 9,1%, à 226,4 millions de dollars, au 4e trimestre et de 7,6%, à 919,7 millions de dollars, sur l’exercice. Cette baisse a toutefois été entièrement compensée par l’excellent CA tiré d’autres matières premières. Celui du minerai de fer a dégringolé de 89,6 à 55,5 millions de dollars en raison de la baisse de son cours (-24% en moyenne), tandis que ceux du pétrole, du gaz et du gaz liquéfié se hissaient respectivement de 108,1 à 156 millions de dollars (+44,3%), de 79,8 à 150,9 millions de dollars (+89,1%) et de 21,6 à 26,7 millions de dollars (+23,6%).

Franco-Nevada (FNV) a vu sa production d’onces d’équivalent or augmenter de 0,2% en 2022, pour s’établir, à 729.960 onces troy, dans le haut de la fourchette prévisionnelle (680.000-740.000 onces). Le cash-flow d’exploitation ajusté ou Rebitda a diminué de 3%, à 262,4 millions de dollars, ou à 1,37 dollar par action, au 4e trimestre, mais a progressé de 1%, à 1,11 milliard de dollars ou 5,78 dollars par action, sur l’exercice. De même, le bénéfice net ajusté a chuté de 25%, à 165 millions de dollars, au 4e trimestre, mais a augmenté de 4%, à 697,6 millions de dollars ou 3,66 dollars par action, sur l’exercice.

FNV a produit un cash-flow disponible de près d’un milliard de dollars en 2022. Sa trésorerie est passée de 539,3 millions de dollars fin 2021 à 1,2 milliard de dollars fin 2022. Si l’on y ajoute sa ligne de crédit inutilisée de 1 milliard, la société dispose d’un montant record de 2,2 milliards de dollars pour conclure de nouvelles transactions. Le dividende trimestriel a été porté à 0,34 dollar canadien (CAD) par action; il s’agit d’un relèvement de 6,25% et de la 12e hausse annuelle consécutive.

FNV s’attend à produire cette année entre 490.000 et 530.000 onces d’équivalent or issues de métaux précieux. L’expansion de Cobre Panama et de Tasiast ainsi que le démarrage de nouvelles mines (la liste est longue: Séguéla, Salares Norte, Greenstone, Posse, Tocantinzinho, Eskay Creek, etc.) lui permettront de renouer avec la croissance dès 2024. D’ici à 2027, FNV devrait produire annuellement 565.000 à 650.000 onces troy – et ce pronostic ne tient pas compte des nouveaux contrats qu’elle signerait dans l’intervalle. Mais toutes matières confondues (minerai de fer et pétrole et gaz en sus des métaux précieux), ce sont 760.000 à 820.000 onces d’équivalent or qu’elle prévoit de produire d’ici à 2027, contre 640.000 à 700.000 pour 2023.

L’annonce, début mars, qu’après de longues négociations, son partenaire First Quantum Minerals a conclu avec le gouvernement panaméen un projet de contrat de concession de la mine de cuivre et d’or Cobre Panama d’une durée de 20 ans (renouvelable pour la même durée) a fait repartir le cours de FNV à la hausse. La mine lui a apporté 123.769 onces troy d’équivalent or ou 223,3 millions de dollars en 2022, soit pas moins de 17% de son CA, une part appelée à augmenter au fil des ans.

Conclusion

L’action s’est déjà relevée après sa glissade de février, due à l’incertitude entourant la concession de Cobre Panama. C’est, une fois encore, sa diversification qui a fait la force de FNV en 2022. Elle profitera pleinement de la hausse attendue des cours des métaux précieux. En outre, son bilan sain l’autorise à conclure de nouveaux contrats. FNV est une valeur de base à détenir dans tout portefeuille.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 144,71 dollars

Ticker: FNV US

Code ISIN: CA3518581051

Marché: New York

Capit. boursière: 27,8 milliards USD

C/B 2022: 39

C/B attendu 2023: 41

Perf. cours sur 12 mois: -12%

Perf. cours depuis le 01/01 : +6%

Rendement du dividende: 0,9%