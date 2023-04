DSM largement sous-valorisée

D’abord largement applaudie, la fusion prévue avec le suisse Firmenich a fait naître le doute chez les investisseurs. Le potentiel de hausse est cependant beaucoup plus élevé que le risque de baisse. Nous recommandons l’achat.

Fin mai, cela fera un an que DSM a annoncé son intention de fusionner avec le suisse Firmenich. DSM voyait dans cette opération une excellente occasion d’ajouter à ses activités spécialisées dans l’alimentation, les soins personnels et la santé, celles de Firmenich dans le segment des fragrances et des arômes, tout en dégageant à terme pour 350 millions d’euros de synergies annuelles.

Mais l’optimisme a, depuis, fait place à de profondes incertitudes. D’abord, parce que DSM éprouve plus de difficultés que prévu à répercuter les hausses de coûts. Sa marge d’Ebitda (flux de trésorerie d’exploitation/chiffre d’affaires) est par exemple tombée de 19% à 16,3% au troisième trimestre. Ensuite, parce que si la Commission européenne et huit des autres régulateurs avaient donné leur aval dès février, la procédure, en Inde, a pris du retard. Ce n’est qu’au début du mois d’avril que DSM et Firmenich ont su que les 10 autorités concernées avaient approuvé le dossier. Or dans l’intervalle, l’entreprise suisse a essuyé un revers: le 8 mars, Bloomberg a fait savoir qu’une enquête pour cartel dans le secteur des parfums était en cours. Des inspections ont eu lieu, y compris chez Firmenich, pour qui l’amende pourrait aller jusqu’à 500 millions d’euros. Les autorités précisent toutefois qu’il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. La faiblesse des prix des vitamines et de la méthionine, un acide aminé, contribue elle aussi à faire régner le flou dans l’esprit des actionnaires de DSM.

Conclusion

Les investisseurs ont prévu un coussin très important pour le cas où les objectifs de synergies, de chiffre d’affaires et de marges devraient être ajustés. Ce qui, vu l’importance de la sous-valorisation, signifie que le potentiel de hausse est actuellement beaucoup plus élevé que le risque de baisse. Nous n’hésitons pas à recommander d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 118,60 euros

Ticker: DSM NA

Code ISIN: NL0000009827

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 20,72 milliards EUR

C/B 2022: 45

C/B attendu 2023: 34

Perf. cours sur 12 mois: -24%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 2,1%