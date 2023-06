Disney: ultra bon marché

L’action n’avait plus été si bon marché depuis 10 ans. Le pire est cependant peut-être derrière elle. Son potentiel de hausse est aujourd’hui bien plus important que celui de Netflix, par exemple.

Encouragé par ses actionnaires activistes (Nelson Peltz & co) à agir pour stimuler le cours de l’action, le groupe va supprimer 7.000 postes et réduire, de 5,5 milliards de dollars, ses coûts. Il entend renouer dans quelques années avec ses marges de 2014, voire les dépasser. Disney reste un groupe solide comme un roc, qui peut se permettre d’augmenter ses prix plus vite que l’inflation.

Cette stratégie fait ses preuves depuis des décennies. Prenons le billet d’entrée au parc à thème Magic Kingdom de Disney World. Corrigé de l’inflation, il coûtait 21 dollars en 1971 et 159 dollars en février 2020. Aujourd’hui, il est à 189 dollars, ou 19% plus cher qu’en 2020, pour une inflation, sur la même période, de 17%. Quel beau pouvoir de fixation des prix! Les parcs à thème et complexes de loisirs rapportent énormément à Disney. Au deuxième trimestre de son exercice décalé, ils ont dégagé un chiffre d’affaires (CA; des billets d’entrée aux hébergements en passant par les produits en magasins) de 7,8 milliards de dollars, sur un total de 21,8 milliards de dollars.

Le rapport entre le CA du groupe et sa capitalisation boursière nous montre que l’action était devenue extrêmement chère durant la crise sanitaire. Le krach de ces deux dernières années l’a rendue bien meilleur marché. Sur les 12 derniers mois, celle de son concurrent Netflix, par exemple, a affiché un rendement de 89%; la sienne, de -21%. Disney est notre favorite du secteur des médias et du divertissement. Son potentiel de hausse est considérable, et plus important que celui de Netflix, pour en revenir à notre exemple.

Conclusion

Disney a déjà perdu 60% de sa valeur, depuis son plus haut. Le pire est cependant peut-être derrière elle, car elle avait chuté de 54% pendant la crise bancaire. Elle ne serait pas la première entreprise de qualité devenue bon marché à ne pas s’effondrer davantage quand les indices larges baissent. Digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 91,32 dollars

Ticker: DIS US

Code ISIN: US2546871060

Marché: NYSE

Capit. boursière: 166,87 milliards USD

C/B 2022: 38

C/B attendu 2023: 30

Perf. cours sur 12 mois: -11%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: –