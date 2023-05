Disney est moins chère qu’il n’y paraît!

Le chiffre d’affaires du groupe de divertissement a beau égaler celui de 2019, son action ne vaut pas plus qu’en mars 2020.

Après avoir considérablement relevé les prix (+38% cette année) sur sa plateforme Disney+, le groupe en a vu le nombre d’abonnés diminuer quelque peu. L’action Disney en a pâti, si bien qu’elle est meilleur marché qu’on ne le croit.

Bien que le segment des parcs soit le plus important du groupe, ce sont les chiffres de celui dédié aux services de streaming (DMED; anciennement DTCI), dont Disney+ fait partie, qui étaient le plus attendus, lors de sa présentation des chiffres du 2e trimestre de son exercice décalé. La plateforme a perdu 659 millions de dollars et cette perte atteindra environ 800 millions de dollars au 3e trimestre; le nombre d’abonnés est tombé à 157,8 millions, alors que le consensus s’attendait à une augmentation. D’où la chute de l’action, de près de 10%.

Disney compte parmi les valeurs vedettes les moins performantes de Wall Street ces dernières années. Depuis son sommet à 203 dollars en 2021, elle a cédé 55%. Pourtant, la situation du groupe n’est vraiment pas catastrophique. Selon nous, Disney+ recèle encore un potentiel de croissance; il n’est que normal d’observer une stabilisation après un rehaussement important des tarifs. Le chiffre d’affaires (CA) du groupe s’est tout de même élevé au trimestre écoulé à 21,8 milliards de dollars. Disney n’a fait mieux que deux fois!

Le groupe va licencier 7.000 personnes et réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars, de manière à renouer avec les marges qu’il affichait avant d’investir massivement dans le streaming. Marges qui pourraient même être plus élevées qu’auparavant, car depuis son passage au streaming, le groupe a vu ses coûts fixes diminuer.

Conclusion

De 38, le ratio cours/bénéfice est très élevé mais la restructuration annoncée devrait le faire baisser. Le rapport entre le CA et le cours de l’action est tombé à 1,93, alors qu’il n’était pas allé en deçà de 1,98 durant la crise sanitaire. En outre, le CA a beau égaler celui de 2019, l’action ne vaut pas plus qu’en mars 2020. Cette dernière, on le voit bien, est vraiment bon marché et c’est pourquoi nous avons récemment étoffé notre position dans le portefeuille modèle. Digne d’achat, donc.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 92,77 dollars

Ticker: DIS US

Code ISIN: US2546871060

Marché: NYSE

Capit. boursière: 169,52 milliards USD

C/B 2022: 38

C/B attendu 2023: 30

Perf. cours sur 12 mois: -11%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: –