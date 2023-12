D’Ieteren Group, fortement sous-valorisé

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente cette semaine, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024. Voici son analyse au sujet de D’Ieteren Group.

D’Ieteren Group est un holding bien diversifié. Sa participation (50,1 %) dans Belron, leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage automobile, représente deux tiers environ de ses 8,5 milliards d’euros de capitalisation boursière. Sa filiale D’Ieteren Auto (100 %), la société française PHE (distributeur de pièces détachées ; 92 %) et TVH (également distributeur de pièces détachées ; 40 %) contribuent elles aussi à ses résultats et à sa valorisation. Cinquième roue du carrosse, Moleskine affiche des résultats toujours décevants, mais sa part dans le total du groupe n’est plus que négligeable. La direction est toujours en quête, sans urgence, d’autres prises de participation ; elle pourrait voir dans le récent recul des valorisations sur les marchés du capital-risque une opportunité d’investir dans un sixième, voire un septième pôle, en 2024.

Quel bilan tirer de 2023 ?

L’année s’annonce excellente. Le bénéfice ajusté a bondi de 46 % au 1er semestre. Sa croissance a certes ralenti au 2d semestre, mais la direction tablait en septembre sur un bénéfice consolidé de 960 millions d’euros pour l’exercice, or elle est généralement assez prudente dans ses prévisions. Les chiffres de 2023 s’expliquent en grande partie par la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et par l’amélioration des marges de Belron – bien que le nombre de réparations diminue lentement, la marge moyenne sur les interventions augmente, car de plus en plus de vitres contiennent des systèmes d’aide à la conduite. Belron répercute aisément l’inflation des coûts sur les prix finaux, tandis qu’une exploitation plus efficace propulse sa marge bénéficiaire vers le haut. Le chiffre d’affaires et les marges pourraient progresser pendant plusieurs années encore. L’accroissement du pourcentage de voitures haut de gamme vendues permet à D’Ieteren Auto d’afficher des résultats étonnamment solides. PHE a apporté une appréciable contribution aux résultats du groupe. Victime d’une cyber-attaque, TVH annonce des chiffres en baisse, mais devrait retrouver sa vitesse de croisière en 2024.

Qu’attendre de 2024 ?

Comme en 2023, toutes les filiales, hormis Moleskine, devraient contribuer de manière substantielle à la croissance des bénéfices. Il est même possible que le bénéfice ajusté atteigne 1 milliard d’euros. Une fois encore, ce seront les résultats de Belron qui feront de 2024 une bonne ou une très bonne année pour D’Ieteren. Le ralentissement de la croissance économique aux Etats-Unis et sur d’autres marchés importants pour le réparateur de vitrage automobile pourrait peser sur l’évolution des bénéfices, mais dans une mesure limitée seulement. Son pouvoir de fixation des prix sur un marché en croissance garantit à Belron la préservation de ses fondamentaux. Les spéculations au sujet d’une introduction partielle de la filiale en Bourse pourraient prendre de l’ampleur en 2024.

Pourquoi est-ce un favori ?

Les excellents résultats de 2023 ne se sont pas traduits par une hausse du cours. Alors que le bénéfice ajusté consolidé a augmenté de plus de 30 % cette année, l’action a cédé plus de 10 %. Cette absence de prise en compte des résultats ouvre la voie à une solide remontée du titre l’an prochain. L’investisseur débourse 11 fois les bénéfices escomptés pour 2024, ce qui est peu, pour une entreprise aux antécédents et aux perspectives de croissance d’une telle qualité. L’action s’échange moyennant une décote de 40 % environ par rapport à la valeur de l’actif net ; pour un holding bien géré, qui dispose d’un beau portefeuille et dont les liquidités qu’il génère en abondance peuvent être investies dans de nouvelles participations ou distribuées aux actionnaires, cela ne se justifie pas.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 162 euros

Ticker : DIE:BB

Code ISIN : BE0974259880

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 8,7 milliards EUR

C/B 2022 : 12

C/B attendu 2023 : 11

Perf. cours sur 12 mois : -10 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -10 %

Rendement du dividende : 4,4 %