Des perspectives toujours encourageantes pour Ebusco

Ce ne sont pas les commandes qui manquent, mais les pénuries de matériel et de personnel freinent la production du fabricant d’autobus électriques, dont les pertes s’accumulent dès lors. Le chiffre d’affaires d’Ebusco n’a par conséquent augmenté “que” de 12% depuis janvier, à 41,7 millions d’euros, et les flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) achèvent le semestre sur une perte de 43,5 millions. L’entreprise avait déjà émis un avertissement à ce sujet. A brève échéance, sa collaboration avec des partenaires chargés d’assembler la nouvelle série 3.0 ne peut qu’améliorer la fiabilité des livraisons et la marge bénéficiaire brute. Les premiers bus de cette série sont du reste livrés.

La direction a réitéré ses prévisions, récemment mises à jour, pour l’exercice. Il faudra pour les concrétiser que le bénéfice d’exploitation s’améliore considérablement au second semestre, et que le chiffre d’affaires enregistre une nette croissance par rapport à 2022. L’Ebitda ne sera pas positif avant 2024. Ebusco compte toujours atteindre dans les cinq ans une production de plus de 3.000 unités, pour une marge d’Ebitda de 20-25%. Ce qui, vu le contexte, ne sera pas une mince affaire. Le marché est ceci dit énorme, particulièrement pour le groupe, dont les bus, plus légers, sont plus écologiques que ceux de la concurrence.

Les pertes ont fait passer la trésorerie nette de 94,7 millions à 42,1 millions en six mois. Aucune augmentation de capital ne nous semble toutefois être à l’ordre du jour.

Conclusion

Même en tenant compte des estimations les plus conservatrices, le titre est selon nous tombé beaucoup trop bas. Le consensus pronostique pour 2025 un bénéfice de 0,98 euro par action, soit un ratio cours/bénéfice inférieur à 6. A l’investisseur apte à supporter le risque, nous osons recommander d’acheter, en quantités toutefois (très) limitées.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 5,65 euros

Ticker: EBUS NA

Code ISIN: NL0015000CZ2

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 333,6 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -70%

Perf. cours depuis le 01/01: -57%

Rendement du dividende: –