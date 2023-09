Départ inopiné du CEO de Prosus

Après la démission de Bob van Dijk, il appartient à son successeur de réduire encore la forte décote de l’action. Les rachats de titres par l’entreprise y contribueront.

Le CEO de Prosus, Bob van Dijk, vient d’annoncer sa démission à effet immédiat. Il avait pris la tête de Naspers Group en 2014, avant de devenir directeur de la filiale Prosus, à qui le groupe sud-africain a transféré son activité Internet en 2019. Le Néerlandais sera temporairement remplacé par Erwin Tu, directeur des investissements, qui a intégré Prosus il y a deux ans après quelques années chez Softbank, spécialiste japonais des investissements dans la technologie.

Erwin Tu – qui pourrait bien devenir le nouveau CEO du groupe – a confirmé que les activités de Prosus dans le commerce électronique sont en passe de devenir rentables et que l’entreprise continuerait à racheter ses propres actions tant que le titre afficherait une forte décote. Holding complexe, Naspers a décidé de modifier sa structure et conserve une participation de 43% dans Prosus. Pour chaque action existante, 1,1796 nouvelle action a été émise, si bien que le cours a été divisé de plus de moitié sans que la valeur de l’investissement ne change. En d’autres termes, un investisseur qui détenait 100 actions en possède 218 après conversion.

Conclusion

L’action affiche toujours une forte décote de 40% par rapport à sa valeur intrinsèque (valeur de l’actif net, ou VAN, de 48 euros environ). De ce point de vue, le transfert de la cote de Johannesburg à Euronext Amsterdam n’a pas vraiment été bénéfique. Soulignons toutefois que le rachat de titres augmente la VAN par action et réduit la décote. Les actions rachetées l’an dernier, pour 10,5 milliards de dollars, ont eu un effet positif de 6% sur la VAN. Prosus finance ces rachats en réduisant sa participation dans Tencent (80% de la VAN). Avec un ratio cours/bénéfice de 17 pour 2024, la principale participation de Tencent n’est pas chère. C’est, outre la décote, ce qui justifie le maintien de notre recommandation d’achat

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1B

Cours: 28,92 euros

Ticker: PRX NA

Code ISIN: NL0013654783

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 121,8 milliards EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 22

Perf. cours sur 12 mois: +10%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 0,2%