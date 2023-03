Deceuninck présente des résultats conformes aux attentes

Pour le producteur de profilés, 2023 devrait être à l’image de l’année qui vient de s’écouler, avec un premier semestre en berne et une amélioration sur les six derniers mois. Toutefois, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, nous formulons désormais une recommandation neutre.

Comme nombre d’autres entreprises, le producteur belge de profilés pour fenêtres et portes basé en Flandre-Occidentale a affiché un chiffre d’affaires (CA) robuste, mais la croissance de ses bénéfices a ralenti au premier semestre de 2022, car les marges sont sous pression. Toutefois, les chiffres doivent être interprétés à la lumière de la norme comptable relative à l’hyperinflation (IAS 29), que le groupe doit appliquer puisqu’en Turquie, l’un de ses marchés phares, l’inflation sur trois ans dépassait 100%. Si l’on tient compte de cette norme, le CA a augmenté de 16,2%, passant de 838,1 à 974,1 millions d’euros en 2022; mais abstraction faite de l’hyperinflation, la hausse est de 13,2%, à 951,8 millions d’euros, soit 1,7% en deçà du consensus. La croissance du CA résulte toutefois exclusivement de l’effet prix/mix (+47,9%), car les volumes ont diminué de 8,2% et les pertes de change ont atteint 23,4% du fait du nouveau plongeon de la lire turque (-92,9%).

En termes géographiques, ce ne sont pas la Turquie et les marchés émergents qui ont enregistré la plus faible croissance du CA en euros (+19,8%) car les volumes s’y sont maintenus. L’Amérique du Nord (+22,3%), où la stabilité des volumes a été compensée par la vigueur du dollar (+13,4%) et les hausses tarifaires (effet prix/mix: +18,2%), affiche la plus forte croissance du CA. C’est l’Europe qui est en queue de peloton (+11,4%), en raison d’une baisse des volumes (-9,4%), la crise ukrainienne entraînant le report de nombreux projets de construction et de rénovation.

Malgré la hausse à deux chiffres du CA, le cash-flow opérationnel (Ebitda) ajusté n’a augmenté que de 3,2%, passant de 97,7 à 100,8 millions d’euros (et même 102,3 millions après application de la norme IAS 29). Certes, ce chiffre marque un record et dépasse la barre magique de 100 millions d’euros, mais la marge d’Ebitda (soit le rapport Ebitda/CA) est tombée de 11,7% en 2021 à 10,6% l’an dernier. Si l’augmentation des coûts de production a pu être compensée, celle des coûts fixes et notamment de logistique, résultante de l’inflation galopante, a pesé sur la marge.

L’application de la norme IAS 29 a eu une incidence significative sur le résultat net. Si l’on n’en tient pas compte, le bénéfice net recule de 24,7% (de 37,2 à 28 millions d’euros). Cela s’explique également par le fait que Deceuninck a, dans ses comptes, ramené à zéro les chiffres relatifs à ses activités en Russie. Après l’application de l’IAS 29 (qui le réduit de 20,3 millions d’euros), le bénéfice s’établit à 7,6 millions d’euros à peine et tombe, par action, de 0,24 à 0,04 euro. La hausse du fonds de roulement, notamment, a accru la dette financière nette, de 61,9 à 88,3 millions d’euros; elle représente cependant toujours 0,9 fois l’Ebitda, un ratio acceptable. Le conseil d’administration propose dès lors de relever le dividende de 0,06 à 0,07 euro par action, soit une hausse de 16,7%.

Conclusion

Bruno Humblet, le CEO, a indiqué que Deceuninck visait à nouveau une année record. A l’instar de la précédente, l’année 2023 devrait être marquée par un premier semestre en berne et une amélioration sur les six derniers mois. Le Pacte vert pour l’Europe profite toujours à l’entreprise. A 12 fois les bénéfices, 1,2 fois la valeur comptable et à un ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda de 4,5 attendus pour 2023, l’action affiche toujours une valorisation raisonnable. Toutefois, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt, nous préférons émettre un conseil neutre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 2,68 euros

Ticker: DECB BB

Code ISIN: BE0003789063

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 363,5 millions EUR

C/B 2022: 15,5

C/B attendu 2023: 14

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: +6%

Rendement du dividende: 2,6%